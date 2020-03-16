Egeli akademisyenlerin projesine, Avrupa'dan 700 bin Euro'luk hibe desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Egeli akademisyenlerin projesine, Avrupa'dan 700 bin Euro'luk hibe desteği - Son Dakika

Egeli akademisyenlerin projesine, Avrupa'dan 700 bin Euro'luk hibe desteği

6 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yeniel ile ekibinin geliştirdiği, kadınlarda idrar kaçırma ve pelvik organ sarkmalarının tedavisinde yenilikçi bir tedavi yöntemi sunan medikal bir cihaz, 700 bin Euro hibe almaya hak kazandı.

Egeli akademisyenlerin projesine, Avrupa'dan 700 bin Euro'luk hibe desteği, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yeniel ile ekibinin geliştirdiği, kadınlarda idrar kaçırma ve pelvik organ sarkmalarının tedavisinde yenilikçi bir tedavi yöntemi sunan medikal bir cihaz, 700 bin Euro hibe almaya hak kazandı. Ekiple bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin araştırma üniversitesi olması yolunda çok önemli katkıları olacak projede emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.


Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yeniel ile ekibi, her 10 kadından 1'inde görülen pelvik organ sarkması ve her 5 kadından 1'inde görülen idrar kaçırma sorunlarının cerrahi müdahale ile çözümünde kullanılan yenilikçi bir medikal ürün geliştirdi.


Ürünün seri üretimine başlanması amacıyla çalışmalarına hız veren Doç. Dr. Yeniel ile araştırma ekibi, Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Framework Programme Faz 2 desteğine başvurdu. Eşik üstü proje olarak değerlendirilerek mülakata çağrılan ekip, bu aşamayı da başarıyla tamamlayarak 700 bin Euro hibe almaya hak kazandı.


Türkiye'de sağlık alanında desteklenen ilk projeyi geliştiren ekiple bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ege Üniversitesinin araştırma üniversitesi olması yolunda söz konusu projenin büyük taşıdığını kaydeden Rektör Budak, "Değerli akademisyenlerimizin bu başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bir yandan yeni nesilleri geleceğe hazırlayan hocalarımız, diğer taraftan sağlık hizmetleri sunuyor, bununla da yetinmeyip ülkemize yenilikçi medikal ürünler kazandırıyorlar. Bu başarıda emeği olan tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Maddi ve manevi desteklerimiz sürecek" dedi.


"Başarılı çalışmalara imza atacağız"


Geliştirdikleri ürünün seri üretime geçmesi açısından söz konusu desteğin büyük önem taşıdığını dile getiren Doç. Dr. Yeniel, "Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ege Teknopark) bünyesinde kurduğumuz Soranus firmamızda çalışmalarımız sürüyor. 24 ay süreli projemiz 700 bin Euro hibe desteğine hak kazandı. Ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu sağlık teknolojileri alanında rekabetçi ve yenilikçi bir ürün ortaya koyarak başarılı çalışmalara imza atacağız. Ekibimizde yer alan takım arkadaşlarım; Anatomi Anabilim Dalından Prof. Dr. Okan Bilge, Doç. Dr. Servet Çelik, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından Doç. Dr. Mete Ergenoğlu ve Doktor Öğretim Görevlisi Gökay Özçeltik ile çok çalıştık. Daha büyük başarılara imza atmak azim ve kararlılığındayız. Soranus pelvik tabanın yenilikçi minimal invaziv çözümleri için Ar-Ge faaliyetlerine bütün gücümüzle devam ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarının Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hocamızın gösterdiği araştırma üniversitesi olma hedefine katkı sunacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Ege Üniversitesi, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi         
19:25
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler         
18:43
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor         
17:09
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu         
16:14
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:10:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Egeli akademisyenlerin projesine, Avrupa'dan 700 bin Euro'luk hibe desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]