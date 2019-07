Eğer ayrılırsa çok üzülürüm

İspanyol Teknik Direktör Guardiola "Sane karar vermek zorunda. Eğer gitmek istiyorsa gidebilir. Ama o giderse biz üzülürüz. Onu tutmak istiyoruz. Kalması için yeni sözleşme sunacağız. Her şey onun elinde. Kararı o verecek. Sane'nin potansiyelini ve seviyesini biliyoruz. Özel kalitesi olan bir futbolcu. Ondaki kaliteyi bulmak her zaman kolay değil" dedi. Bayern Münih mayıs ayında Sane'yi transfer etmek istediğini açıkladı. Görüşmeler de yapan kulüp yönetimi, 23 yaşındaki Alman milli futbolcuyu renklerine bağlamakta kararlı. Kulüp yönetimi de Sane ve menajerinin kararını bekliyor. İngiliz kulübü yöneticileri de Sane'nin bir an önce karar vermesini istiyor. İngiltere 'de transfer sezonu 8 Ağustos'ta sona erecek. Bu yüzde Sane'nin gitmesi durumunda yönetimin onun eksikliğini gidermesi için yeni bir futbolcu alamaya fazla zamanı yok.