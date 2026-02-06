EGİAD'dan Bölgesel Ekonomik Güvenlik Anketi - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

EGİAD'dan Bölgesel Ekonomik Güvenlik Anketi

EGİAD\'dan Bölgesel Ekonomik Güvenlik Anketi
06.02.2026 09:30
EGİAD, Ege iş dünyasının ekonomik güvenliğini analiz etmek için anket başlattı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), düşünce üretimi ve politika geliştirme misyonu doğrultusunda, Research İstanbul iş birliğiyle yürüttüğü "EGİAD Think Tank Bölgesel Ekonomik Güvenlik Raporu" çalışması kapsamında kapsamlı bir İş Dünyası ve Yatırımcı Anketi başlattı.

Anket çalışması; Ege Bölgesi iş dünyasının mevcut ekonomik koşullarını, büyüme potansiyelini ve karşı karşıya olduğu yapısal engelleri sahadan elde edilecek verilerle analiz etmeyi amaçlıyor. Ekonomik güvenlik, yatırım iklimi, finansmana erişim, rekabet gücü ve gelecek beklentileri gibi temel başlıklarda toplanacak verilerle, bölgesel kalkınma politikalarına somut, analitik ve uygulanabilir katkılar sunulması hedefleniyor.

EGİAD Think Tank yaklaşımıyla yürütülen bu çalışma, ekonomik güvenliği yalnızca makro göstergeler üzerinden değil; reel sektörün deneyimi, yatırımcının risk algısı ve işletmelerin dayanıklılık kapasitesi üzerinden okumayı amaçlıyor. Çalışmadan elde edilecek bulguların, iş dünyası için stratejik bir yol haritası oluşturması öngörülüyor.

"Ekonomik güvenlik sahadan okunmalı"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, çalışmanın çıkış noktasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Ekonomik güvenlik bugün yalnızca enflasyon, büyüme ya da faiz oranlarıyla açıklanamaz. Reel sektörün sahadaki deneyimi, yatırımcının risk algısı ve işletmelerin dayanıklılığı bu tablonun asli unsurlarıdır. EGİAD Think Tank çalışmasıyla hedefimiz; Ege iş dünyasının gerçek fotoğrafını veriyle ortaya koymak ve bu veriyi karar alıcılar için yol gösterici bir politika setine dönüştürmektir. Sahadan veri toplamadan yapılan değerlendirmeler, politika üretmekten çok varsayım üretmektir. Tüm Ege Bölgesi İş Dünyasını temsilcilerinin katılımını bekliyoruz."

Tedarik zinciri riskleri mercek altında

Anket çalışmasının odaklandığı temel başlıklardan biri olan "Tedarik Zinciri Riskleri ve Dayanıklılık" kapsamında; Ege sanayisi açısından kritik bir soruya yanıt aranıyor: Küresel şoklara karşı şirketlerimiz ne kadar dayanıklı? Bu çerçevede; ABD merkezli ticaret politikalarındaki yön değişimleri, Çin'in küresel tedarik zincirlerindeki rolü ve üretim-ihracat politikalarındaki yeniden yapılanma, Avrupa Birliği regülasyonları, Rusya'nın enerji arz güvenliği ve fiyatlama politikalarının küresel etkileri, lojistik maliyetler ve kritik girdilerde dışa bağımlılık gibi başlıklar üzerinden sektörel dayanıklılık düzeyleri analitik olarak değerlendirilecek. Özellikle KOBİ'ler için tedarik çeşitlendirme, risk yönetimi ve dayanıklılığı artırmaya yönelik uygulanabilir bir çerçeve sunulması hedeflenirken, raporun belirsizlik çağında iş dünyası için stratejik bir pusula işlevi görmesi amaçlanıyor.

Katılımla güçlenen ortak akıl

Ege Bölgesi iş insanları veya şirketlerinin üst düzey yöneticileri tarafından doldurulması hedeflenen ankete verilecek tüm yanıtlar anonim olarak değerlendirilecek; bireysel ya da kurumsal bilgiler hiçbir şekilde paylaşılmayacak, sonuçlar yalnızca toplulaştırılmış düzeyde raporlanacak. EGİAD, bu çalışmanın Ege iş dünyasının aktif katkılarıyla güçleneceğini; ortaya çıkacak veri setinin, Ege Bölgesi'nin ekonomik dayanıklılığını artıracak kalıcı ve yol gösterici politika çıktıları üreteceğini belirtiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Ege

Son Dakika Ekonomi EGİAD'dan Bölgesel Ekonomik Güvenlik Anketi - Son Dakika

10:25
SON DAKİKA: EGİAD'dan Bölgesel Ekonomik Güvenlik Anketi - Son Dakika
