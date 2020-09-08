Eğil'de badem hasadı başladı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde badem hasadı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle alternatif ürün arayışına giren çiftçiler, son yıllarda badem fidanı dikmeye başladı.

Hızla yaygınlaşan ve ilçede yaklaşık 4 bin dekar alanda üretimi yapılan badem bahçelerinde hasat sezonunun bir ay boyunca devam edeceği belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Eğil'de 2009 yılında Bakanlığın destekleriyle 32 bahçe tesis ederek tarımına başlanan bademin 2020 yılı itibarıyla 4 bin dekar alanı geçtiğini belirtti.

Çeşitlerin çoğunluğunun Fransız orjinli olan ferragnes ve ferradual olmakla bölgede yerli badem çeşitlerinin de bulunduğunu ifade eden Atalar, ilçemizde yetişkin durumda olan ağaç sayısının 52 bin civarında olduğunu, yaklaşık yıllık 52 ton iç badem kapasitesi bulunduğunu aktardı.

Atalar, daha önceleri kabuklu kurutulmuş olarak satılan bademin ilçede Bakanlığın katkılarıyla açılan badem kırma ve paketleme tesisi sayesinde iç badem olarak piyasaya satışının yapıldığını dile getirerek, hasat sezonunun hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.