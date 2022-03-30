Eğirdir'de iş yerinde 8 bin 800 adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Eğirdir'de iş yerinde 8 bin 800 adet makaron ele geçirildi

30.03.2022 17:50
Eğirdir'de iş yerinde 8 bin 800 adet makaron ele geçirildi

Eğirdir'de bir iş yerinde 8 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Eğirdir'de bir iş yerinde 8 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan işyeri denetlemelerinde A,K isimli kişiye ait işyerinin giriş kısmındaki raflarda kutular içerisinde görülen 8 bin 800 adet boş makaron ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kutularının aktive edilmemiş mükerrer bandrollü olduğu tespit edildi. Şüpheli A.K. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Hisarcık, Eğirdir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eğirdir'de iş yerinde 8 bin 800 adet makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eğirdir'de iş yerinde 8 bin 800 adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
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