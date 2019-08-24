Son Dakika Haberleri: Eğirdir'de okçuluk kursuna büyük ilgi
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Eğirdir'de okçuluk kursuna büyük ilgi

1 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında, Eğirdir Belediyesi'nin de desteğiyle bu yıl ilk kez açılan okçuluk kursu büyük ilgi görüyor.

Eğirdir'de okçuluk kursuna büyük ilgi, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları kapsamında, Eğirdir Belediyesi'nin de desteğiyle bu yıl ilk kez açılan okçuluk kursu büyük ilgi görüyor. İlçede 7'den 70'e herkese hitap eden okçuluk kursu, kışın da planlanan program dahilinde devam ettirilecek.


Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal, devam eden okçuluk kursu öğrencilerini ziyaret ettiler. Öğrenciler ve veliler memnuniyetlerini dile getirirken, bu kursun açılması için desteklerini esirgemeyen Eğirdir Belediye başkanı Veli Gök'e teşekkür ettiler.


Çok sayıda başvuru alan kurs, 7'den 70'e herkese hitap ederken, Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal, kursun önümüzdeki dönemde de kış döneminde de planlama dahilinde devam edeceğini aktardı.


Müdür Şanal ayrıca, yazın Eğirdir Belediyesi işbirliği içerisinde açılan diğer kurslarda, desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Veli Gök, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, Gölbelde Şirket Müdürü Ömer Yılmaz ve belediye çalışanlarına da öğrenciler adına teşekkür etti. - ISPARTA

Isparta, Eğirdir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
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