02.02.2026 10:12
Eğirdir'de sağanak ve dolu nedeniyle Aşağı Gökdere köyünde sel baskınları yaşandı, birçok ev zarar gördü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle Aşağı Gökdere köyünde sel baskınları meydana gelirken, çok sayıda ev ve tarım arazisi zarar gördü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Aşağı Gökdere köyünde akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede şiddetini artırarak doluya dönüştü. Yaklaşık 3 saat boyunca aralıksız devam eden sağanak yağmur ve dolu nedeniyle dereler taştı, köy adeta sele teslim oldu. Sel suları nedeniyle köyde birçok ev ve tarım arazisinde maddi hasar meydana gelirken, köyün giriş ve çıkış yolları da ulaşıma kapandı. Olayın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin, selin etkili olduğu alanlarda temizlik ve tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yaşanan sel felaketinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Sağanak Yağmur, Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Isparta, Eğirdir, Tarım, Son Dakika

Eğirdir'de Sel Felaketi
