EĞİRDİR GÖLÜ'NDE 11 YILDAKİ SU KAYBI, 100 KİLOMETREKAREYE YAKLAŞTI - Son Dakika

EĞİRDİR GÖLÜ'NDE 11 YILDAKİ SU KAYBI, 100 KİLOMETREKAREYE YAKLAŞTI

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nde su çekilme oranının geçen yıla göre yüzde 10 arttığını söyledi.

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nde su çekilme oranının geçen yıla göre yüzde 10 arttığını söyledi. Eğirdir Gölü'nün kuruma periyoduna girdiğini aktaran Dr. Kesici, geçen yılki ölçümlerde son 10 yılda 84 kilometrekare hesaplanan su kaybı miktarının, bu yılki kayıplarla 100 kilometrekareye yaklaştığını açıkladı.

Şu anda göldeki su seviyesi ve su çekilmesiyle ilgili durumun geçen yılların eylül-ekim dönemlerini yaşadığını dile getiren Dr. Erol Kesici, önümüzdeki eylül-ekim ayları için büyük bir tehlikeye de işaret etti. Dr. Kesici, 'Sulama dönemlerinin arttığı eylül-ekim aylarına geldiğimizde göldeki su seviyesinin çok daha fazla azalacağını görmekteyiz. Buradaki manzara da onu göstermektedir" dedi.

'HİÇBİR BALIK TÜRÜ YOK DESEK DOĞRU'

Eğirdir Gölü'nde suların aşırı çekilmesinin yarattığı sonuçlardan birinin su ürünleri açısından olduğunu anlatan Dr. Kesici, 'Eğirdir Gölü'nde maalesef bugün balık türü açısından veya üretilen hiçbir balık türü yoktur desek doğrudur. O kadar balıklandırmaya rağmen balıklar büyümüyor bile. Balıkların, kuşların üreme alanları tamamen kurudu. Sazlık alanlar çok geniş açıda kurumuş, kuş ve balıkların yavru yapacağı yerlerin tamamen kuruması, üreme, büyüme, beslenme imkanını da ortadan kaldırmıştır" dedi.

YÜKSEK YAPILI SU BİTKİLERİ ARTIYOR

Göldeki kuruma ve kirlilik göstergelerinden birinin de gölün tamamen bitkilerle kaplanması olduğunu söyleyen Dr. Kesici, 'Gölde aşırı bitki artışı sözkonusu. Bu da çok tehlikeli bir durum. Zaten gölün temel sorunlarından bir tanesi, su seviyesinin azalmasıyla birlikte buharlaşmanın da giderek artması. Artan sıcaklıklarla güneş ışınları gölün dip kısmına etki ederek, çok aşırı yüksek yapılı su bitkilerinin artırıyor. Bu aynı zamanda gölün kurumasına neden olan etmenlerin başında gelmektedir. Çünkü bu bitkiler daha fazla su tüketmektedir" diye konuştu.

'ADA YOLU KİRLİLİK VE SU SEVİYESİNİN AZALMASINA SEBEP OLUYOR'

Bu bitkilerin aşırı çoğalmasının dip kısımların bataklaşmasına neden olduğunu kaydeden Dr. Kesici, 'Baktığımızda göl tamamen ötrofik (besin maddeleri açısından zengin) bir göldür. Zaten Eğirdir Gölü'nün en tehlikeli, hassas ve dikkat edilmesi gereken kısımlarından bir tanesi hastanenin olduğu gölün güney kısmıdır. Buradaki durgun su oluşunun temel nedenlerinden bir tanesi de ada yolundaki su sirkülasyonunun buraya ulaşmamasıdır. Ada yolu gölün kirlenmesinde, su seviyesinin azalmasında önemli etkenlerden biridir" dedi.

GÖLÜN KURTULUŞU ÖZEL HÜKÜMLERDE

Sorunların çözümü için mutlak suretle Eğirdir Gölü özel hükümlerinin uygulanması gerektiği uyarısında bulunan Dr. Kesici, 'Bu hükümlerde suyun gölden ne kadar alınacağı, suyun hangi seviyeye kadar sabit tutulacağı hakkında bilgiler mevcuttur. Aynı zamanda kıyı ihlallerinin yapılmaması gerekiyor. Artık Eğirdir Gölü kuruma periyoduna tamamen girmiştir diyebiliriz. Elimizdeki bütün bilimsel veriler, bunu göstermektedir" dedi.

SU KAYBI 100 KİLOMETREKAREYE YAKLAŞTI

Göldeki aşırı bitki artışı, su seviyesinin yıllara göre giderek düşmesi, su yüzeyi hacminin azalması gibi sorunlara vurgu yapan Dr. Kesici, önceki yıllara göre yapılan hesaplarda 500 kilometrekarenin üzerindeki göl aynası denilen alanın bugün 400 kilometrekareye kadar düştüğünü söyledi. Dr. Kesici, 'Yani 100 kilometrekareye yakın çekilme sözkonusu" dedi.

GÖL DİBİNDE AĞIR METALLER

Gölün kuruması ve bataklaşmasına neden olan etmenlerden birinin de aşırı kirlilik olduğunu kaydeden Dr. Kesici, '60 senedir gölün dip kısmında ağır metallerden tutun, bir sürü azot, fosfor maddeleri bulunmaktadır. Düşünürsek Eğirdir Gölü'nden başta Isparta olmak üzere 400 bin nüfusa yakın kişi içme ve tarımsal sulama gibi kullanma amaçlı su almaktadır" dedi.

POMPAJ MOTORU KURU ALANDA KALDI

Eğirdir Gölü'ndeki su seviyesindeki azalmayı gösteren önemli örneklerden birini de gösteren Dr. Kesici, önceki yıllarda gölden su alınmasını sağlayan bir pompaj motorunun kuruma ve çekilme nedeniyle artık su alamayacak duruma geldiğini anlattı. Dr. Kesici, 'Artık gölden bu motor vasıtasıyla su alınamamaktadır. Bu da son 1-2 yıl içinde gölün su seviyesinin 4 metre daha azaldığını göstermektedir. Bu pompajla artık gölden su çekilebilmesi sözkonusu değil" dedi.

EĞİRDİR GÖLÜ'NDE 11 YILDAKİ SU KAYBI, 100 KİLOMETREKAREYE YAKLAŞTI

Eğirdir Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 12:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EĞİRDİR GÖLÜ'NDE 11 YILDAKİ SU KAYBI, 100 KİLOMETREKAREYE YAKLAŞTI - Son Dakika
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ŞU AN BURADASINIZ: EĞİRDİR GÖLÜ'NDE 11 YILDAKİ SU KAYBI, 100 KİLOMETREKAREYE YAKLAŞTI - Son Dakika
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