Teknolojinin hayatımızda ön planda yer almasıyla birlikte faydalı içerikler de dijitalde karşımıza çıkmaya başladı. Son yıllarda en çok kullanılan sosyal medya platformu olan YouTube'da artık her kategoride ve dilde çeşitli kanallar mevcut. Fakat çok çeşitliliğin olduğu yerde kaliteli içerikleri bulmak da zorlaşıyor. Biz de okuyucularımızın bu sorunu yaşamaması adına eğitici bilgiler içeren YouTube kanallarını listeledik.

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Eğitici YouTube kanalları

Eğitici bilgiler içeren YouTube kanalları yazımızda daha çok bilim içerikli videolar paylaşan kişileri seçmeye çalıştık. Çünkü bu alanda birçok kişinin merak ettiği soruların cevapları ve oldukça sıra dışı videolar yer alıyor. Peki, eğitici YouTube kanalları hangileridir? Habere hep birlikte göz atalım.

Barış Özcan

YouTube platformunda oldukça eski sayılan Barış Özcan adlı YouTuber, kanalına kendi ismini vermiş kişiler arasında yer alıyor. 2007 yılında kurulan Barış Özcan adlı YouTube kanalının; sanat, tasarım, bilim ve teknoloji alanlarında listelenmiş tam 23 adet oynatma listesi bulunuyor. Ek olarak Türkiye'de oldukça popüler olan kanalın toplam 682 milyon izlenmesi mevcut.

Basfi ile Deneysel Bilim

Basfi ile Deneysel Bilim adlı YouTube kanalında adından da anlaşılacağı gibi kimyasal ve fiziksel deneyler yapılıyor. Ünlü sanatçı Atakan Çağlar'ın sunduğu kanalda, herkesin merak ettiği konularla ilgili videolar da mevcut. Eğlenceli bilim sunduğunu belirten bu kanalın, 5 adet oynatma listesi var. Basfi ile Deneysel bilim kanalının toplam izlenme sayısı ise 22 milyonu geçiyor.

Bilim 101

Bilim 101 adlı YouTube kanalında adından da anlaşılacağı gibi birçok farklı alanda içerik bulunuyor. Uzay, sanayi elektrik ve daha birçok videonun yer aldığı kanalda 9 adet oynatma listesi mevcut. Ek olarak bilimsel konularda animasyonlar da yayınlayan kanalın, toplamda 5 milyondan fazla görüntülenmesi var. Ayrıca 2018 yılında yayın hayatına başlayan Bilim 101'in, 145 bin abone sayısı bulunuyor.

Engin Deniz

Engin Deniz, eğitici bilgiler içeren YouTube kanalları listesine eklenmesi gereken isimler arasında yer alıyor. Adını, kurucusundan alan kanalda; uzay, doğa, tarih ve daha birçok alanda 18 adet oynatma listesi ve pek çok video mevcut. Ek olarak 2015 yılında kurulan kanalın, 1.5 milyondan fazla abonesi ve 350 milyon görüntülenmesi var.

TRT Belgesel

TRT Belgesel, adından da anlaşılacağı gibi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun belgesel odaklı YouTube kanalı. Kanalın 1 milyondan fazla abonesi ve 240 milyondan fazla görüntülenmesi var. 2011 yılında kurulan TRT Belgesel'in insandan doğaya ve hayata dair birçok konuda içeriği mevcut.

BilimFili

BilimFili, eğitici bilgiler içeren YouTube kanalları listesinde olması gereken kanallar arasında yer alıyor. Bu kanal, birçok konuda bilimsel teoriyi animasyon ya da anlatı şeklinde izleyicilerle buluşturuyor. Uzun süredir içerik yayınlamayan YouTube kanalının ayrıca 30 binden fazla abonesi ve 203 bin izlenmesi bulunuyor.

ShiftDelete.Net

Eğitici bilgiler içeren YouTube kanalları yazısında bizimki de olmazsa olmazdı tabii ki. ShiftDelete.Net adlı YouTube kanalı; teknolojik gelişmelerden yeni ürünlere kadar birçok içerik yayınlıyor. 2013 yılında kurulan bu kanalın ek olarak 700 milyona yakın görüntülenme sayısı mevcut.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de bunlar dışında önerebileceğiniz eğitici bilgiler içeren YouTube kanalları için öneriniz var mı? Düşüncelerinizi Yorumlar ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.