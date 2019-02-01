Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Gümüş'ten Aa'ya Ziyaret
1 saat önce
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Diyarbakır 2 No'lu Dicle Üniversite Şube Başkanı Yüksel Gümüş, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
Eğitimciler Birliği Sendikası
(Eğitim-Bir-Sen) Diyarbakır
2 No'lu Dicle
Üniversite Şube Başkanı Yüksel Gümüş
, Anadolu Ajansı
(AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin
'i ziyaret etti.
Beraberinde Sendika Başkanvekili Medeni Aykut ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Oktay Güvener ile AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin ile görüşen Gümüş, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gümüş ve beraberindekileri AA'nın çalışmaları hakkında bilgilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:09 Kaynak: AA
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