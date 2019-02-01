Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Gümüş'ten Aa'ya Ziyaret

Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Gümüş'ten Aa'ya Ziyaret

1 saat önce

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Diyarbakır 2 No'lu Dicle Üniversite Şube Başkanı Yüksel Gümüş, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Gümüş'ten Aa'ya Ziyaret, System.String[]
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Diyarbakır 2 No'lu Dicle Üniversite Şube Başkanı Yüksel Gümüş, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Beraberinde Sendika Başkanvekili Medeni Aykut ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Oktay Güvener ile AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin ile görüşen Gümüş, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gümüş ve beraberindekileri AA'nın çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:09 Kaynak: AA

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