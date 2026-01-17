Eğitim-Bir-Sen'den Danıştay'a Dava - Son Dakika
17.01.2026 11:27
Eğitim-Bir-Sen, öğretmen atama yönetmeliğindeki hukuka aykırı hükümler için Danıştay'da dava açtı.

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu ile İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu'nda yer alan "sigortalılık şartı" hükmüne karşı Danıştay'da üç ayrı dava açtı.

Eğitim-Bir-Sen, 9 Ocak 2026 tarihli ve 33132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin hukuka aykırı olduğunu belirttiği bazı hükümlerinin iptali istemiyle dava açtı. Eğitim-Bir-Sen tarafından dava konusu edilen hükümler arasında; "nöbetçi belletici öğretmen tanımı", "belletici öğretmenlik görevine ilave hizmet puanı verilmemesi", "nöbetçi belletici öğretmenlik görevine hizmet puanı verilmesinde pansiyonlu okullar arasında ayrım yapılması" ve "zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamasına rağmen zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere artırımlı hizmet puanı verilmemesi" yer aldı.

Sendika ayrıca, "12 yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenlerin yer değişikliği", "mazeretin bulunduğu ilçe ile görev yapılan ilçe aynı ilçe grubunda ise mazerete bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunulamaması", "norm kadro fazlası öğretmenlerin Akademide eğitime alınarak alanlarının istekleri dışında değiştirilebilecek olması" ve "norm kadro fazlası öğretmenlerden tercihe dayalı atamaları yapılanların yer değişikliği taleplerinde, eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumunda geçen hizmet sürelerinin dikkate alınmaması" hükümlerini de yargıya taşıdı.

Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu'nun "sigortalılık" şartının iptali istenildi

Bunun yanı sıra, "denetim ve soruşturma sonucunda mesleğinde yetersizliği görülen öğretmenin hizmet sınıfının değiştirilebilecek olması", "alan değişikliğine bağlı yer değişikliğinin Bakanlıkça belirlenecek iller arasında sınırlı tutulması" ile "ilçe grupları düzenlemesi ve ilçe grupları çizelgesi"ne ilişkin hükümlerin de iptali istendi.

Eğitim-Bir-Sen, İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu'nun tamamı hakkında da dava açtı. Dava gerekçeleri arasında; öğretmenlerin kendi branşlarında kaç kişinin norm fazlası olduğu ve atamaya esas hizmet puanları bilgisi olmadan tercih yapmak zorunda bırakılmaları, mazerete dayalı yer değişikliği atamalarını ihlal edecek nitelikte resen atama işlemlerinin gerçekleştirilecek olması, resen atamalarda aile bütünlüğünün gözetilmemesi, aile ikametgahı ile görev yeri arasındaki ulaşım süresi ve zorluğu gibi etkenlerin dikkate alınmaması yer aldı. Duyuruda, engelli öğretmenler yönünden hak ihlali oluşturabilecek düzenlemelerin bulunması da dava konusu yapıldı.

Sendikanın dava ettiği üçüncü düzenleme ise 2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu oldu. Eğitim-Bir-Sen, duyuruda yer alan ve mazeretin bulunduğu yerde son iki yıl içinde 360 gün sigortalı çalışma şartı aranmasına ilişkin hükmün, kazanılmış hakları, hukuki belirlilik ve idari istikrar ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle iptalini talep etti.

Kaynak: ANKA

Danıştay, Güncel, Son Dakika

