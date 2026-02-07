Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
07.02.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulanık'ta LGS kapsamında öğrencilerin başarısını artırmak için toplantı düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya katılan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, eğitimde başarının planlı ve kararlı bir şekilde yürütülen çalışmalarla mümkün olduğunu söyledi.

LGS sürecindeki öğrencilerin sadece akademik değil psikolojik olarak da desteklenmesi gerektiğini belirten Koşansu, okul yöneticilerinin süreci yakından takip etmelerini istedi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürleri katıldı.

Ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Gazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek burada Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bulanık, Güncel, Muş, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar
Şanlıurfa’da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Rusya: Ukrayna’da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik

16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
15:02
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 16:13:48. #7.11#
SON DAKİKA: Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.