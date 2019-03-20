Son Dakika Haberleri: Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Gökçek'den Milli Eğitim Müdürü Tekin'e Ziyaret

Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Gökçek'den Milli Eğitim Müdürü Tekin'e Ziyaret

1 saat önce

Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası (Eğitim Hak-Sen) Genel Başkanı Hanifi Gökçek, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.

Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Gökçek'den Milli Eğitim Müdürü Tekin'e Ziyaret, System.String[]
Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası (Eğitim Hak-Sen) Genel Başkanı Hanifi Gökçek, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.

Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası (Eğitim Hak-Sen) Genel Başkanı Hanifi Gökçek, Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Duman, Eğitim Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Babatonguz ve yönetim kurulu üyesi Tahsin Algör ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Tekin, ziyaretten dolayı Gökçe'ye ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Konukperverliğinden dolayı Tekin'e teşekkür eden Gökçek, Tekin'e görevinden ve çalışmalarından dolayı başarılar diledi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:42 Kaynak: İHA

Faruk Tekin, Ağrı, Melih Gökçek, Güncel
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