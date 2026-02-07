Eğitim-İş'ten Medya Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eğitim-İş'ten Medya Buluşması

Eğitim-İş\'ten Medya Buluşması
07.02.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş, okullardaki yapısal sorunları gündeme taşımak için yerel medya ile bir araya geldi.

(İZMİR) - Eğitim-İş, okullarda yaşanan yapısal sorunlarına dikkat çekmek için yerel medya buluşması gerçekleştirdi. Eğitim-İş 2 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, liyakatsiz yönetici uygulamalarından fiziki altyapı eksikliklerine kadar pek çok soruna ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) yöneticileri, yerel medya çalışanlarıyla buluştu. Eğitim-İş şube yöneticileri ile ilçe temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Eğitim-İş 2 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, amaçlarının okullarda yaşanan sorunların daha görünür hale gelmesini sağlamak olduğunu belirtti. Dalgalı, şunları söyledi:

"Amacımız okullardaki sorunların daha da gündem olabilmesi için, ortaya çıkabilmesi için iletişimi artırabilmemiz, bu sorunları birlikte çözebilmemiz. Bunun için de basın emekçileriyle, özellikle yerel basında çalışan emekçilerimizle bir araya geldik. Bu sorunları dile getirmek, onlarla konuşmak, tartışmak, çözüm yolları bulmak. Dediğim gibi devamlı iletişimde, bir arada olmamız bizler için çok önemli, konuyu çok önemsiyoruz. Özellikle burada basın mensuplarımızla, okullarımızdaki liyakatsiz müdürlerin yapmış oldukları usulsüz uygulamalar, mobbinglere varan yine yapmış oldukları okullardaki uygulamalar üzerine konuştuk. Okulların fiziki altyapılarının zayıflığı, hala yıkımı yapılmış ama hala inşaatı edilememiş okullardan bahsediyoruz. İkili öğretim olan okullar, çok kalabalık sınıflarda okuyan öğrencilerimiz var. Bunlarla ilgili bazı basın mensuplarıyla bunları konuştuk. Dediğim gibi yine okullarımızın içerisinde fiziki altyapıları zayıf olan kalabalık okullar varken, imam hatip okullarının çok az öğrenci olmasına rağmen birçok sınıfının boş olduğu, birbirine yakın lokasyonda bulunan yine iki imam hatip okulunun birçok katının boş olduğu. Bunlarla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdik. Bornova'da ve Kemalpaşa'da yine öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin yaşadıkları sorunları dile getirdik."

Eğitim-İş yetkilileri, eğitimin yapısal sorunlarının çözümü için basınla ve kamuoyuyla sürekli iletişim halinde olacaklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-İş'ten Medya Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı Meclis üyeleri toplantıyı terk etti Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı

17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:31
Önlerine geleni yeniyorlar Manchester United’ı durdurabilene aşk olsun
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun
17:08
İşte Süper Lig bu 9 Kasım’dan sonra maç kazandılar
İşte Süper Lig bu! 9 Kasım'dan sonra maç kazandılar
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 17:59:34. #7.11#
SON DAKİKA: Eğitim-İş'ten Medya Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.