Eğitim Personeli Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Eğitim Personeli Başvuruları Başlıyor

06.02.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Akademisi'nde sözleşmeli eğitim personeli alımı için başvurular 9-13 Şubat'ta.

MİLLİ Eğitim Akademisi bünyesinde kurulan eğitim ve uygulama merkezlerinde sözleşmeli eğitim personeli olarak görev yapmak isteyen adayların başvuruları, 9-13 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Akademisi bünyesinde, 7 ilde ve 12 merkezde açılan eğitim ve uygulama merkezlerinde görev yapmak ve Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere 'Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği' hükümleri çerçevesinde eğitim personeli istihdamına ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre, sözleşmeli eğitim personeli pozisyonlarına; Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla doktora veya daha üst akademik ünvana sahip olan öğretmen ve diğer personel, öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olanlar başvuruda bulunabilecek.

SONUÇLAR 27 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Başvuru şartlarını taşıyanlar, 9-13 Şubat tarihleri arasında 'https://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru' adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak başvurabilecek. Başvuruda bulunanlar, doktora mezuniyetlerine/öğretmenlik alanlarına göre durumlarına uygun eğitim ve uygulama merkezlerinden birini tercih edebilecek. Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarından başvuruda bulunan adaylardan istihdam edilecek olanlar, Kurul tarafından teklif edilenler arasından Bakan onayıyla belirlenecek. Sonuçlar 27 Şubat'ta Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Bakanlık kadrolarından başvuruda bulunanların değerlendirilmeleri ise Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği'nde yer alan 'Eğitim Personeli Değerlendirme Formu' üzerinden değerlendirme komisyonları tarafından 16-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Değerlendirme sonuçları, 19 Şubat'ta Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Değerlendirme sonrası oluşan puan üstünlüğüne göre kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 11 Mart'ta ilan edilecek. Sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre adaylar tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları 25 Mart'ta Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

826 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Milli Eğitim Akademisinde istihdam edilecek sözleşmeli personele yönelik 'Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin İlan' Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Akademide 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek. Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezinde 46, Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezinde 35, Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezinde 88, Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezinde 96, Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47, Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezinde 26, Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezinde 124, Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezinde 63, Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezinde 92, İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezinde 90, İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezinde 72, İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 kontenjan bulunuyor.

Kaynak: DHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitim Personeli Başvuruları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
16:05
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:46:16. #7.11#
SON DAKİKA: Eğitim Personeli Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.