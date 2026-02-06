Eğitim Personeli Başvuruları Başlıyor

MİLLİ Eğitim Akademisi bünyesinde kurulan eğitim ve uygulama merkezlerinde sözleşmeli eğitim personeli olarak görev yapmak isteyen adayların başvuruları, 9-13 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Akademisi bünyesinde, 7 ilde ve 12 merkezde açılan eğitim ve uygulama merkezlerinde görev yapmak ve Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere 'Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği' hükümleri çerçevesinde eğitim personeli istihdamına ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre, sözleşmeli eğitim personeli pozisyonlarına; Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla doktora veya daha üst akademik ünvana sahip olan öğretmen ve diğer personel, öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olanlar başvuruda bulunabilecek.

SONUÇLAR 27 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Başvuru şartlarını taşıyanlar, 9-13 Şubat tarihleri arasında 'https://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru' adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak başvurabilecek. Başvuruda bulunanlar, doktora mezuniyetlerine/öğretmenlik alanlarına göre durumlarına uygun eğitim ve uygulama merkezlerinden birini tercih edebilecek. Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarından başvuruda bulunan adaylardan istihdam edilecek olanlar, Kurul tarafından teklif edilenler arasından Bakan onayıyla belirlenecek. Sonuçlar 27 Şubat'ta Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Bakanlık kadrolarından başvuruda bulunanların değerlendirilmeleri ise Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği'nde yer alan 'Eğitim Personeli Değerlendirme Formu' üzerinden değerlendirme komisyonları tarafından 16-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Değerlendirme sonuçları, 19 Şubat'ta Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Değerlendirme sonrası oluşan puan üstünlüğüne göre kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 11 Mart'ta ilan edilecek. Sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre adaylar tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları 25 Mart'ta Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

826 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Milli Eğitim Akademisinde istihdam edilecek sözleşmeli personele yönelik 'Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin İlan' Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Akademide 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek. Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezinde 46, Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezinde 35, Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezinde 88, Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezinde 96, Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47, Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezinde 26, Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezinde 124, Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezinde 63, Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezinde 92, İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezinde 90, İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezinde 72, İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 kontenjan bulunuyor.