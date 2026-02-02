Eğitimde 'Bayrak Sevgisi' Dönemi - Son Dakika
Eğitimde 'Bayrak Sevgisi' Dönemi

02.02.2026 11:17
Van, Bitlis ve Muş'ta eğitim öğretim ikinci dönemi 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başladı.

Van, Bitlis ve Muş'taki okularda yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Van genelindeki bin 611 okulda 275 bin 363 öğrenci tatilin ardından okullarına gelerek ders başı yaptı.

Törenlerin ardından sınıflara alınan öğrenciler, ilk dersi "Bayrak Sevgisi" temasıyla işledi.

Muş

Muş'ta yarıyıl tatilinin ardından eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yeşilce İlkokulu'nda "Bayrak Sevgisi" temalı etkilik düzenledi.

Okulda düzenlenen programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, basın mensuplarına, yeni dönemin tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretime başladıklarını ifade eden Altay, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla tüm okullarda ilk dersimizde bayrak sevgisi konusunu işledik. Öğrencilerimizin vatanseverlik duygularını, bayrak sevgisini ve tarih aidiyetini artırmaya yönelik yapılan bu çalışmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Toplumu bir arada tutan en kıymetli değer bayraktır ve bayrak sevgisiyle donatılmış vatan sevgisidir. Ümit ediyorum ki evlatlarımız bu güzel değerlerle yetişirler. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum."

Bitlis

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünce merkezdeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu "Bayrak Sevgisi" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, sınıfları gezerek öğrencilere bayrağın önemini anlattı.

Türk bayraklarıyla donatılan okullara gelen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da okullarda öğrencilere bayrak sevgisinin anlatıldığını belirterek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

