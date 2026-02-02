Eğitimde Eşitlik Vurgusu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2025–2026 eğtim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına ilişkin, "Eğitimi herkes için eşit ve kamusal bir hak olarak korumaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımız için ufuk açıcı, mutlu ve keyifli bir eğitim dönemi olsun. Çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve tüm eğitim çalışanlarımıza yeni dönemde başarılar diliyorum" mesajını paylaştı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından bugün 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitimin çocukların üstün yararını esas alan, öğretmenin güvenceli olduğu ve okulların güvenli koşullara sahip olduğu bir ortamda yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Özçağdaş, "2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ikinci dönemi bugün başladı. Çocuklarımız okullarıyla, öğretmenlerimiz öğrencileriyle buluştu. Geride kalan dönemde çözülmeyen, aksine daha da büyüyen pek çok sorun olduğunu biliyoruz. Ancak eğitimin; çocukların üstün yararını esas alan, öğretmenin güçlü ve güvenceli olduğu, okulun ise güvenli ve temiz bir yapıya sahip olduğu koşullarda mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışı savunmaya, eğitimi herkes için eşit ve kamusal bir hak olarak korumaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımız için ufuk açıcı, mutlu ve keyifli bir eğitim dönemi olsun. Çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve tüm eğitim çalışanlarımıza yeni dönemde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.