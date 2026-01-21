Eğitimde İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika
Eğitim

Eğitimde İş Birliği Güçleniyor

Eğitimde İş Birliği Güçleniyor
21.01.2026 16:59
Bakan Tekin, Azerbaycan heyeti ile eğitim iş birliği konularını görüştü, dostluk vurgusu yaptı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde eğitim alanındaki iş birliği konuları ele alındı. Bakan Tekin, Türkiye'yle Azerbaycan arasında çok yakın bir dostluk ilişkisi olduğunu belirterek, "Biz bunu kardeşlik olarak tanımlıyoruz. Bu ilişkinin kurumsallaşması, gelecek kuşaklar tarafından da içselleştirilmesi için eğitim bakanlıkları olarak çok yoğun bir çaba içerisinde olmamız lazım" dedi.

'GÜÇLÜ ADIMLARI HEP BERABER ATIYORUZ'

Türkiye Maarif Vakfı'nın Azerbaycan'daki çalışmalarının, yakıdan takip edildiğini aktaran Tekin, "Türkiye Maarif Vakfı'nın 2 okulu Azerbaycan'da eğitime başladı. Bir tanesi yerel müfredat, bir tanesi Cambridge olmak üzere orada 2 okulumuz var. Mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere öğretmen yetiştirmekten, Kardeş Okul uygulamasına kadar bu ilişkiyi kurumsallaştıracak güçlü adımları hep beraber atıyoruz" diye konuştu.

Son Dakika Eğitim Eğitimde İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika

