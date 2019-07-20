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Eğitime Destek Platformu Koordinasyon Kurulu toplantısı

1 saat önce

Karabük'te, Eğitime Destek Platformu Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Eğitime Destek Platformu Koordinasyon Kurulu toplantısı, System.String[]
Karabük'te, Eğitime Destek Platformu Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Karabük'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve derneklerin bir araya gelerek oluşturdukları platformun toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında öğretmenevinde gerçekleştirildi.
Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, Karabük'te 37 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.
Verilecek eğitimle öğrencilerin geleceğe bir bütün olarak hazırlanması gerektiğini belirten Gürel, "Sadece çocuğun belli bir yeteneğini geliştirmemiz çocuğu geleceğe tam olarak hazırlamaz. Bir müddet sonra başka sıkıntılar yaşayabilir. Çocuğu yetiştirirken ve akademik başarısına odaklanırken aynı zamanda milli manevi duygularına bağlı yetiştirilmesine önem veriyoruz." dedi.
Vali Gürel, camilerde verilen Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanına başka etkinliklerin de eklendiğini ifade ederek, "Çünkü tek başına vereceğiniz Kur'an-ı Kerim eğitimi çocuğu belki de sıkacaktır, bir müddet sonra belki kursa gelemeyecektir. Çocuklarımızı eğitirken başka faaliyetler ile desteklememiz gerekiyor. Bu nedenle tüm çocuklarımız en az bir tane sportif veya sanatsal faaliyet ile meşgul olsun ki en azından boş zamanlarında başka şeyler ile meşgul olmasın." diye konuştu.
Sivil toplum kuruluşlarının dünya genelinde çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Gürel, bu kuruluşların kamu yarına yapılan işlerde her zaman kendilerinin yanında yer aldığını kaydetti.
Eğitime Destek Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Yılmaz da platformun kuruluş amacının eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmesini sağlamak olduğunu anlattı.
Koordinasyon kurulu toplantısı, katılımcıların fikir ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.
Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:39 Kaynak: AA
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