Eğlence mekanında dehşet saçan saldırgan ve oyuncu Ayşegül Çınar polis merkezinden çıkarıldı - Son Dakika

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN -Zeki GÜNAL/ Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçak ve darp sonucu yaraladı. Gözaltına alınan Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, parmak izi tespiti için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar'ın parmak izi tespitinin ardından ifadeleri alınacak. Bu arada olayla ilgili detaylar belli oldu. Edinilen bilgiye göre, Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu oturdukları restoranda tartıştı. Gürültü üzerine çalışanlar tarafından uyarıldılar. Tartışma devam edince çalışanlardan biri iddiaya göre Furkan Çalıkoğlu'nun kafasında şişe kırıp otelden kaçtı. Çalışanlar ve Furkan Çalıkoğlu arasındaki kavga devam etti. Çalıkoğlu ve Çınar, daha sonra gözaltına alındı.

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