Son Dakika Haberleri: Egm' Den Uyuşturucu ile Mücadelede Yeni "Mobil" Uygulama

Egm' Den Uyuşturucu ile Mücadelede Yeni "Mobil" Uygulama

1 saat önce

EGM' den uyuşturucu ile mücadelede yeni "mobil" uygulamaANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni geliştirdiği telefon mobil uygulamasıyla uyuşturucu operasyonlarına yeni bir boyut kazandırdı.

Egm' Den Uyuşturucu ile Mücadelede Yeni
EGM' den uyuşturucu ile mücadelede yeni "mobil" uygulama

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni geliştirdiği telefon mobil uygulamasıyla uyuşturucu operasyonlarına yeni bir boyut kazandırdı. "Uyuma" mobil uygulamasıyla artık uyuşturucu ile mücadelede vatandaşlara da sorumluluk düşecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede "Uyuma" isimli mobil uygulama geliştirdi. Sosyal medya sitesi Twitter' dan yayınlanan bir video ile tanıtılan uygulamada uyuşturucu ile anında ve etkin bir mücadele amaçlanıyor.
Vatandaşlara da sorumluluk düşüyor
"Uyuma" ismi verilen mobil uygulamada, vatandaşlar şahit oldukları uyuşturucu ticareti ya da pazarlığına şahit olduklarında anında ilgili polis ekiplerine bildirebilecek.
Yayınlanan videoda, "Uyuşturucu madde alışverişi ya da pazarlığına şahit olduysanız uyuşturucuyla mücadele mobil uygulamasıyla durumu anında güvenlik güçlerine bildirebilirsiniz. Mobil uygulamanın amacı, vatandaşların karşılaştığı uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirmelerini sağlamaktır. "Uyuma" mobil uygulamasının amacı, uyuşturucu satışının önlenmesi konusunda farkındalığı artırması ve bu konuda vatandaşların etkin desteğinin sağlanmasıdır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa
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