Eğriçimen Yaylası'nda Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada, aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken yayla, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulmasıyla sessizliğe büründü.

Öte yandan Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş, Belediye Başkanı Bora Karakullukcu ve kurum amirleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Yaylanın bulunduğu ormanlık alanın çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yaptığını belirten Kukuş, vatandaşlardan doğaya yem ve yiyecek bırakmalarını istedi.