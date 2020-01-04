EHF Kupası: Kastamonu Belediyespor: 30 - Schaeffler: 31

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası ilk maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 yenilerek Avrupa maçlarına mağlubiyetle başladı.



Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ilk maçında Kastamonu Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Macaristan temsilcisi Schaeffler'i ağırladı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaya Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı hızlı başladı. Maçın ilk 10 dakikasında rakibi karşısında 5 farka kadar ulaşan Kastamonu Belediyespor, ilk yarıyı 17-15 önde tamamladı.



Karşılaşmaya takım kaptanı Serpil İskenderoğlu'dan yoksun çıkan Kastamonu Belediyespor, maçın ikinci yarısına ilk yarıya oranla daha vasat başladı. Rakip Schaeffler, Belediyespor'un ataklarına hızlı oyunuyla cevap verdi. Birçok pozisyondan eli boş dönen Kastamonu Belediyespor, vasat oyununa rağmen son dakikalara kadar rakibiyle arasındaki tek farkı korudu.



Müsabakanın ikinci yarısında büyük bir mücadele yaşanırken, son dakikada Ceren Demirçelen Çoşkun'un kaçırmış olduğu net pozisyon sonucu, galibiyeti rakibine hediye etmiş oldu ve salondan 30-31 mağlup ayrıldı.



Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ilk maçında rakibine 1 farkla yenilen Kastamonu Belediyespor, ikinci maçını Almanya temsilcisi Thüringer ile 12 Ocak'ta deplasmanda oynayacak.



Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, maça iyi başladıklarını ancak maçın sonunu getiremediklerini ifade etti.



Maç boyunca çok pozisyon yakalayıp çok pozisyon kaçırdıklarını kaydeden Günal, "Tahmin ediyorum ki bunun rövanşı böyle olmayacaktır. Eksiklerimizi kısa sürede tamamlayacağız. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU