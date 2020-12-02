Ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaralı bisikletli gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaralı bisikletli gözyaşlarına boğuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ışıklı kavşakta otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ışıklı kavşakta otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken, yaralı genç ise kazanın şokuyla gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Alanyurt yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Alanyur'a seyir halinde olan Kamuran Yabansu (43) yönetimindeki 16 CBB 57 plakalı otomobil, metal sanayiden kavşağa giren Hüseyin Demir (19) yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön camına çarparak yere düşen genç yaralandı. Kazayı gören polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazanın şokuyla gözyaşlarına boğulan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Kazanın şokuyla gözyaşlarına boğulan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Öte yandan, ehliyeti olmadığı belirlenen otomobil sürücüsüne 2 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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