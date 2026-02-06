Ehliyetsiz Sürücüye 23 Bin TL Ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaza yaptığı otomobilini park edip kaçan sürücü, güvenlik kameralarından kimliği tespit edilip olay yerine çağrılınca ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Enes A. (18) isimli sürücüye 23 bin 437 TL ceza uygulandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Enes A.'nın kontrolünü yitirdiği 16 BIM 559 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, sürücünün kaldırıma çıktığı otomobiliyle geri manevra yaparak yola indiği, aracı park ettikten sonra ise kaçtığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden sürücünün kimliğini tespit edip, olay yerine çağırdı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Enes A.'ya, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 23 bin 437 TL cezai işlem uygulandı.