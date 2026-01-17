Ehliyetsiz Sürücüye 34 Bin TL Ceza

İZMİR'de polis denetiminde kimlik vermeyi reddeden ve cep telefonu kamerasıyla görevli polisleri kaydeden ehliyetsiz sürücü F.A.'ya (34), 34 bin 484 TL para cezası uygulandı. F.A.'nın daha önce de kaçak moloz döktüğü ve 'dur' ihtarına uymadığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce kaçak moloz döktüğü tespit edilerek plakası tüm birimlere bildirilen ve ikazlara uymayarak kaçan 35 BAZ 439 plakalı kamyoneti denetim noktasında durdurdu. Polise ehliyet ve kimlik vermeyen F.A., kamyonetten inmeyi de reddetti. Bu sırada görevli polis memurlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen F.A., "Zorla beni aracımdan indirmeye çalışıyor. Ben burada işimi yapmaya çalışıyorum. Hala bana 'İner misin' diyor" ifadelerini kullandı. Polis memurunun ise "Ehliyetin olmadığını söylüyorsun, lütfen iner misin aşağı, kimlik vermiyorsun polise" dediği anlar görüntülere yansıdı.

Yapılan incelemede F.A.'nın sürücü belgesinin bulunmadığı, daha önce çevre kirliliğine yol açacak şekilde kaçak moloz döktüğü ve güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymadığı belirlendi. F.A.'ya 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'araç tescil belgesini araçta bulundurmamak', 'ışık donanımının çalışmaması', 'muayenesiz araç kullanmak', 'tescil plakasında değişiklik yapmak' ve 'teknik değişikliği bildirmemek' suçlarından toplam 34 bin 484 TL idari para cezası uygulandı.

Araç trafikten menedilirken, araç tescil sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan dolayı 23 bin 437 TL ceza kesildi.