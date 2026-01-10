Ehliyetsiz Sürücüye 57 Bin TL Ceza - Son Dakika
Ehliyetsiz Sürücüye 57 Bin TL Ceza

10.01.2026 10:05
Manavgat'ta kaza yapan ehliyetsiz sürücüye 57 bin 319 TL ceza kesildi. Yaralı durumunun iyi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 57 bin 319 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Sorgun Mahallesi Kemer Caddesi'nde Side istikametine seyir halindeki L. Z. K.'nın kullandığı 07 BOC 759 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak şarampole yuvarlandı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan A. E. A. yaralandı. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Diğer taraftan, ihbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, motosiklet sürücüsünün motosikletini de alarak olay yerinden kaçtığını belirledi. Trafik ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda motosikleti kullanan kişi belirlenirken, sürücü belgesi olmadığı için olay yerinden kaçtığı tespit edilen sürücüye toplam 57 bin 319 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Güvenlik, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

