Ehliyetsiz Sürücüye 62 Bin Ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafikten men edilen motosiklet ehliyetsiz sürücü polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Trafik ekiplerinin takibi sonucu motosiklet bir apartmanın arka bahçesine saklanmış halde bulundu. Ehliyetsiz sürücüye toplam 62 bin 468 TL ceza uygulandı.

Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen olayda Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki plakasız motosikleti kullanan sürücü, motosikletli trafik polisini görünce kaçmaya başladı. Köprüyü geçtikten sonra Çağlayan Mahallesinde ara sokaklara giren motosiklet sürücüsü, motosikleti bir apartmanın bahçesine sakladıktan sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

Motosiklet apartman bahçesinde bulundu

Takibi bırakmayan ve motosikleti bir apartmanın bahçesinde bulan trafik polisi, plakasız motosikletin çalıntı olma ihtimaline karşı olay yerine asayiş ekiplerini çağırdı. Yapılan kontrolde motosikletin trafikten çekildiği ve motosikleti bırakıp kaçan sürücünün de sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Toplam 62 Bin 468 TL para cezası uyguladı

Trafik polisi motosiklet sürücüsüne trafikten çekmeli araç kullanmaktan 11 bin 629 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, dur ikazına uymamaktan 2 bin 719 TL, kask takmamaktan 1246 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesiz bir kişiye araç kullandırmaktan 23 bin 437 TL olmak üzere toplam 62 Bin 468 TL para cezası uyguladı. Motosiklet çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çektirildi. - ANTALYA