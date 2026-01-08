Ehliyetsiz Sürücüye 62 Bin Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ehliyetsiz Sürücüye 62 Bin Ceza

Ehliyetsiz Sürücüye 62 Bin Ceza
08.01.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis kaçınca motosikleti sakladı, 62 bin TL ceza verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafikten men edilen motosiklet ehliyetsiz sürücü polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Trafik ekiplerinin takibi sonucu motosiklet bir apartmanın arka bahçesine saklanmış halde bulundu. Ehliyetsiz sürücüye toplam 62 bin 468 TL ceza uygulandı.

Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen olayda Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki plakasız motosikleti kullanan sürücü, motosikletli trafik polisini görünce kaçmaya başladı. Köprüyü geçtikten sonra Çağlayan Mahallesinde ara sokaklara giren motosiklet sürücüsü, motosikleti bir apartmanın bahçesine sakladıktan sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

Motosiklet apartman bahçesinde bulundu

Takibi bırakmayan ve motosikleti bir apartmanın bahçesinde bulan trafik polisi, plakasız motosikletin çalıntı olma ihtimaline karşı olay yerine asayiş ekiplerini çağırdı. Yapılan kontrolde motosikletin trafikten çekildiği ve motosikleti bırakıp kaçan sürücünün de sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Toplam 62 Bin 468 TL para cezası uyguladı

Trafik polisi motosiklet sürücüsüne trafikten çekmeli araç kullanmaktan 11 bin 629 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, dur ikazına uymamaktan 2 bin 719 TL, kask takmamaktan 1246 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesiz bir kişiye araç kullandırmaktan 23 bin 437 TL olmak üzere toplam 62 Bin 468 TL para cezası uyguladı. Motosiklet çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çektirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Manavgat, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ehliyetsiz Sürücüye 62 Bin Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:35:37. #7.11#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz Sürücüye 62 Bin Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.