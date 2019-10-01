Son Dakika Haberleri: (ek bilgi ve fotoğraflarla) - altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk
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(ek bilgi ve fotoğraflarla) - altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk

13 dakika önce

ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı.

(ek bilgi ve fotoğraflarla) - altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk, System.String[]

ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. Yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

Altunizade Metrobüs Durağı'nda sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazartesi sabahı olduğu gibi bu sabah da durakta aşırı yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşandı. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar,  yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.
Her gün bu metrobüsü kullandığını söyleyen Ahmet Demircan, "Her gün bu şeklide yoğun oluyor, özellikle sabah iş ve okul saatlerinde oluyor. Sıkışarak gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yerde bulamıyoruz zaten " diye konuştu.
Büşra Erbay, "Bıktık artık, hergün böyle bu şeklide işe gidemiyorum. Hep geç kalıyorum. Şu anki yoğunluk az, dün daha fazlaydı. Üst geçidi geçip turnikelere gelebilsek iyi. 09.00'da iş başı 10.00 işe gelebiliyorum." diye konuştu.


- İstanbul
Metrobüs Durağı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:09 Kaynak: DHA
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