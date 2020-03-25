(ek bilgi ve görüntülerle) GAZİOSMANPAŞA'DA KAÇIRILAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ek bilgi ve görüntülerle) GAZİOSMANPAŞA'DA KAÇIRILAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika

(ek bilgi ve görüntülerle) GAZİOSMANPAŞA'DA KAÇIRILAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA

11 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da adliye çıkışında 4 kişi tarafından kaçırılan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

(ek bilgi ve görüntülerle) GAZİOSMANPAŞA'DA KAÇIRILAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da adliye çıkışında 4 kişi tarafından kaçırılan şüpheli saklandığı evde yakalandı. Şüpheli kapıyı polis ekiplerine açmayınca, itfaiye merdiveniyle 2. kattaki daireye çıkan ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli itfaiye merdiveniyle indirildi. O anlar kameraya yansıdı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da 13 Mart'ta mahkeme sonrası adliyeden çıkarılan hırsızlık şüphelisi, bina dışında bekleyen 4 kişi tarafından kaçırıldı. Şüpheliyi kaçıran kişiler, otomobile bir de polis memurunu aldı. Şüpheliler, otomobilin içinde darp ettikleri polis memurunu, özel bir hastanenin önüne bırakıp kaçtı.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde yaşanan olayın ardından polis geniş çaplı araştırma başlattı. Kaçırılan şüpheli Turgay K.'yi bulmak için olayın olduğu günden itibaren güvenlik kamera görüntüleri ve çevre araştırması ile firarinin yakınlarının ve arkadaşlarının adresleri, uğradıkları ikamet ve işyerleri araştırılarak kontrol edildi. Polis ekipleri 25 Mart saat 00.10 sıralarında Turgay K.'nın Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Bulunduğu adreste kıstırılan şüpheli kapıyı açmayınca polis ekipleri itfaiye merdiveniyle daireye çıkarak şüpheliyi yakaladı. Şüpheli itfaiye merdiveniyle indirilerek polis aracına bindirildi. Gözaltındaki Turgay K.'nın "Yaralama"dan suç kaydı ile "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan 4 yıl kesilmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Turgay K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EK görüntüler:

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-Şüphelinin  çıkışı

-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Şüphelinin itfaiye merdiveniyle indirilmesi

-Götürülmesi

-ARŞİV


- İstanbul
Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:29 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: (ek bilgi ve görüntülerle) GAZİOSMANPAŞA'DA KAÇIRILAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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