Son dakika! DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 - Son Dakika

İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE DHKP-C OPERASYONU: 16 GÖZALTI

-Operasyon anları kamerada

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU - Yılmaz OKUR - Buğra AKAY-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,

İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C terör örgütüne yönelik dev operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda polis, önceden belirlenen adreslere saat 01.00'de eş zamanlı baskınlar yaptı. Dev operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 27 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARISoruşturma kapsamında, uzun süredir teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere yönelik olarakİstanbyul'da Eyüpsultan, Beşiktaş ve Tuzla 'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçede önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Operasyonda, baskın yapılan adreslerin bulunduğu sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş'da zırhlı araçla sokak giriş ve çıkışları kapatılırken, Tuzla ve Eyüpsultan'da da yoğun güvenlik önleri dikkat çekti. Özel harekat ekiplerinin destek verdiği dev operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNAYA OPERASYONİstanbul'da operasyon düzenlenen adreslerden biri Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi Fıstıklı Köşk Sokak'taki 4 katlı bir binanın 4'üncü katı oldu. Binaya giren ekipler evde uzun süre arama yaptı.

SAKSILARA EKİLMİŞ HİNT KENEVİRİ BULUNDU: 1 GÖZALTITuzla Aydınlı Mahallesi'nde baskın yapılan bir adreste ise Terörle Mücadele ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada saksılara ekilmiş Hint keneviri kökleri ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli, aramalar sonucu sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

EYÜPSULTAN'DA 1 GÖZALTIBaskın yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi Şekerpare Sokak'taki 10 katlı binanın ikinci katı oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede, bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalar sonucu gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

EK GÖRÜNTÜ///////////////////-Polis ekiplerinden görüntü-Gözaltılardan görüntü-Operasyon anı polis kamerası görüntüleri Görüntü dökümü: ------------------------------Ekiplerin operasyona gidişi-Beşiktaş'ta baskın yapılan eve polislerin girişi-Zırhlı araçla sokağın giriş ve çıkışa kapatılması-Tuzla'da özel harekat polisinin kapıyı kırarak içeri girmesi -Evde bulunan bir kişinin gözaltına alınması-Şahsın aranması-Evde saksılarda bulunan Hint keneviri kökleri-Zanlının evden çıkışı-Eyüpsultan'da ekiplerin operasyona gidişi-Özel harekat polislerinin eve girişi-Çevrede alınan önlemler-Gözaltına alınan zanlının çıkarılışı-Gözaltına alınan zanlının sağlık kontrolüne götürülüşü (Eyüpsultan Devlet Hastanesi)-Genel ve detay görüntüler

==========================

2- EŞİNİN ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDEN KADIN DIŞARIDA OLDUĞU SÜRECE CAN GÜVENLİĞİM YOK

Haber - Kamera Erol DEĞİRMENCİ- Şahin BOZKURT İSTANBUL, Eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek sosyal medyadan yardım isteyen Fatma Sena Arslan (24), eşinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından konuştu. Arslan, Dışarıda olduğu sürece can güvenliğim yok dedi.

EŞİNİN SERBEST KALDIĞINI BABASINDAN ÖĞRENDİPazar günü sosyal medyadan yayınladığı görüntüyle eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Fatma Sena Arslan, yardım istedi. Yapılan paylaşım üzerine polis ekipleri kadının boşama aşamasında olan eşi Özgür Arslan'ı Ümraniye'deki evinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan koca, daha sonra sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Eşinin serbest bırakıldığını babasından öğrenen genç kadın, yeniden sosyal medyadan yardım istedi. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Arslan, can güvenliğinden şüphe ettiğini söyledi.

EVLİLİĞİMİZİN İLK ZAMANLARINDAN BERİ ŞİDDET VARDIEşinden şiddet gören Fatma Sena Arslan, 'Bizim evliliğimizin ilk zamanlarından beri şiddet vardı. Sürekli tartışma halindeydik, anlaşmazlık oluyordu. Daha sonra kovid-19 sebebiyle dükkanımızı kapattık. Eşim sürekli evde bulununca daha fazla madde kullanmaya başladı. Bu da onun beynini bitirdi. Olmayan şeyler görmeye, kafasındaki şeyleri gerçek sanmaya başladı. Şiddet o zaman çoğaldı ben hiç görmediğim kadar şiddet gördüm. Kendisini aldattığımı düşündü. Aylarca evdeydim, onun yanındaydım. Onu aldattığımı düşündürecek hiçbir şey yoktu. Ona karşı olan sevgimi ve ilgimi herkes farkında. Kafasında kurdu; 'gençsin, güzelsin, sen beni aldatıyorsun' dedi, dövdü. ya ellerim ayaklarım bağlı ya da boynumda tornavida? dedi.

ÖZ BABAM ONUN EVİNE YERLEŞTİSena Arslan, 'Bu baskı hep devam etti. Daha sonrasında kurtulup kadın sığınma evine yerleştim. 4 ay oğlumla birlikte kadın sığınma evinde yaşadım. Daha sonra ailemle yaşadığım süreçte ailemi de tehdit etti. 'Sizi de öldüreceğim, Sena'yı da öldüreceğim' diye. Sonrasında ise kendi öz babam onun yanına gitti. Babamla bir kavga ettik bunu da açıklayacağım. Hiçbir şeyden korkmuyorum çünkü. Asla da yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Babamın gitme sebebini daha önce hiç açıklamamıştım. Babam bana el kaldırdı. Şu an kendisi bize iftira atmaya başlamış. Şikayetçi olacakmış. Kendisinden de korkmuyorum, uzaklaştırma kararı da çıktı zaten. Sebebi de bana el kaldırdı, beni yapmadığım şeylerle suçladı. Ben 'elini indir' deyince indirmedi ben de babama saldırdım. Çünkü babam da olsa kimseden fiske yemeye gücüm yok. Kendisine bunu yaptım. Kendisi de annemden boşanacağını gitmek istediğini söyledi. Kalacak yer bulamadığı için eşimin yanına yerleşmiş. Benim için adliyelerde koşturan kendisiydi. Neden böyle bir şey yaptığını sorunca; 'kalacak yerim yoktu bana kapısını açtı' dedi. Şu anda işkence gördüğüm evde eşimle birlikte yaşıyor. Hatta dün arayıp eşimin çıktığını kendisi haber verdi diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN SESİMİ DUYURMAK İSTEDİMSosyal medyadan sesini duyurmak istediğini söyleyen Arslan, 'Çünkü hiçbir şey ilerlemedi. Ne mahkeme görüldü, ne de ceza aldı. Hala tehdit altındaydım 'seni öldüreceğim', 'seni dağa kaldıracağım' diyordu. Sosyal medyadan sesimi duyurunca herkes bana ulaştı. Şu an günlerdir kapımda polis var, ben bakkala dahi polisle gidiyorum. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Serbest bırakıyor ama ya gelse. İki tane polis olması neyi değiştiriyor ya onlara da zarar verirse, ya bana zarar verirse, ya oğluma zarar verirse. Şu an dışarda olduğu sürece can güvenliğim yok dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------(Sosyal medya görüntüsü)-Arslan'ın sosyal medyada paylaştığı video(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)-Özgür Arslan hakkında alınan uzaklaştırma kararı-Şikayet dilekçesi-Kadının şiddete uğararken yaşadığını anlatması-Arslan ile röportaj-Genel ve detaylar

17.12.2020 - 16.34 Haber Kodu : 201217193================================

3- SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DENETİMLERİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Yılmaz OKUR-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY/İSTANBUL, - KORONAVİRÜS ile mücadelede, Türkiye genelinde hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. İstanbul'da da polis, kısıtlamalarla ilgili denetimlerine devam ediyor.Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan, hafta içi 21.00 - 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da polis kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.İstanbul'da polis ekipleri denetleme noktalarına gelen tüm araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğuna dair belge gösteremeyenlere ise para cezası kesildi. Saat 05.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması sona ererken, yollarda da hareketlilik başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------D100 Bostancı denetleme noktası-Gelen araçları durduran polis-Polisin vatandaşların evraklarını kontrol etmesi-Evrakları eksik olan vatandaşa ceza kesilmesi-Genel ve detay görüntüler+++-D100 Cevizlibağ mevkiinden görüntüler

=============================

4- BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANINA ÇEVRİLEN LOKANTAYA POLİS BASKINI KAMERADA

-İçeride bulunan 65 kişi ve işletme sahibine toplamda 239 bin 420 lira para ceza kesildi.Haber: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,Beyoğlu'nda bulunan lokanta ruhsatı olan bir iş yerine yapılan baskında, içeride koronavirüs tedbirlerine uymadan eğlenen 65 kişi ve işletme sahibine toplamda 239 bin 420 lira para ceza kesildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde Beyoğlu'nda bir lokantanın eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etti. Lokanta ruhsatı bulunan iş yerinin eğlence mekanına dönüştürüldüğü, içeride müzik yayını yapıldığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirleyen polis ekipleri iş yerine baskın düzenledi. İçeride bulunan 65 kişi ile işletme sahibine sosyal mesafe, nargile, sigara, eğlence mekanına dönüştürmeden toplam 239 bin 420 TL para cezası kesildi. Mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Görüntü dökümü--------------------- -Polis Kamerasından baskın anı

17.12.2020 - 16.11 Haber Kodu : 201217183

============================

5- SİLİVRİ'DE 2 KATLI VİLLANIN ÇATISI YANDI

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL, - SİLİVRİ'de 2 katlı bir villanın çatısı yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, çatıda hasar oluştu.Selimpaşa Mahallesi Duruman Mevkiindeki özel bir sitede bulunan 2 katlı villanın çatısında gece saat 22.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Selimpaşa, Kumburgaz, Büyükçekmece ve Silivri itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı daha sonra da soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu villanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Olay yerinden detaylar-İtfaiye ekipleri-Genel ve detaylar

==========================

5- ÜSKÜDAR D-100 KARAYOLU ÜNALAN MEVKİİNDE İKİ OTOMOBİL KAZA YAPTI 3 YARALI

Haber- Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL, - Üsküdar D-100 Karayolu Ünalan mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 1550 sıralarında D-100 karayolu Ünalan mevki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 FH 6198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 41 GB 099 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleleri olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süre trafik yoğunluğu oluşurken araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.