Son Dakika Haberleri: Ek Görüntüyle) Avm'deki Spor Salonunda Yangın

Ek Görüntüyle) Avm'deki Spor Salonunda Yangın

4 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK - İSTANBUL DHAGüngören'de bulunan AVM'nin spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.

Ek Görüntüyle) Avm'deki Spor Salonunda Yangın, System.String[]
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Güngören'de bulunan AVM'nin spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.

AVM'nin içinde bulunan spor salonunun soyunma odası ve saunasında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü. Duman tahliyesi yapılırken itfaiyenin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekipleri 

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:43 Kaynak: DHA

DHA, Güngören, Güncel
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