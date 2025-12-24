Eker: Medeniyet İnşası Değerlerle Olur

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Mardin Artuklu Üniversitesince (MAÜ) düzenlenen "İnsan, Toplum ve Medeniyet" dersinin konuğu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MAÜ Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen programda Eker, insan, toplum ve medeniyet kavramlarını tarihsel ve düşünsel boyutlarıyla ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eker, insanı yalnızca biyolojik bir varlık olarak tanımlayan yaklaşımların eksik kaldığını belirtti.

Medeniyet kavramını değerlendiren Eker, toplumların inanç ve değerlerinin şehirleri, şehirlerin ise medeniyetleri inşa ettiğini ifade etti.

Eker, şunları kaydetti:

"Dünyada yaklaşık 2 milyar insan fizyolojik açlık yaşıyor. Yeterli gıdaya erişse bile sağlıklı ve dengeli beslenemiyor. 1,2 milyar insan temiz içme suyuna erişemiyor. Su, toprak ve hava kirliliği kalıcı etkiler doğuruyor. Bu durum tarımsal üretimi, gıda kalitesini ve toplum sağlığını doğrudan tehdit ediyor."

Eker daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.