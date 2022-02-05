EKİPLER FELÇLİ HASTA İÇİN SEFERBER OLDU - Son Dakika

Sivas'ın Paşabahçe'sinde kış güzelliği (2)

Suşehri ilçesine 62 kilometre uzaklıkta olan Kale köyünde yaşayan felçli Şaziye Polat'ın (86) rahatsızlanınca yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılması için İlçe Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Köy yolu açılarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşması sağlandı. Sağlık personelleri ise hastanın evden çıkarılabilmesi için evin önünde biriken karı kürekle açtığı görüldü. Polat'a ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.