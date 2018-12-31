Son Dakika Haberleri: Ekipler Hastalar İçin Seferber Oldu

Ekipler Hastalar İçin Seferber Oldu

18 dakika önce

Van'ın Çatak, Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde mahsur kalan 3 hasta, karla mücadele ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Ekipler Hastalar İçin Seferber Oldu, System.String[]
Van'ın Çatak, Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde mahsur kalan 3 hasta, karla mücadele ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Akyayla Mahallesi'nde rahatsızlanan Kamile Çeker için harekete geçen sağlık görevlileri, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik yol açma çalışmasının ardından hastaya ulaştı.


Çeker, sağlık ekiplerince Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Çatak ilçesine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Akçabük Mahallesi Sivritepe mezrasında şiddetli baş ağrısı çeken 18 yaşındaki Mecbure Çakar için de sağlık ekipleri yola çıktı.


Mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye ulaşamayan ekipler, karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi.


Kısa sürede bölgeye gelen karla mücadele ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu mezra yolunu açarak hastanın Çatak Devlet Hastanesi'ne ulaştırılmasını sağladı.


Muradiye ilçesi Gültepe Mahallesi Radar yolundaki karakolda rahatsızlanan asker için de ekipler seferber oldu.


Ekiplerce karakoldan alınan asker, Muradiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:49 Kaynak: AA

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