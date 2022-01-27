Ekipler zehirlenen vatandaşlar için seferber oldu - Son Dakika

Ekipler zehirlenen vatandaşlar için seferber oldu

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaşlara kar ve tipi nedeniyle ulaşamayan sağlık ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

Sivas'ta karayolları başta olmak üzere neredeyse tüm yollar araç ulaşımına kapanmasıyla birlikte ambulanslar hasta çağrılarına güçlükle ulaştı. Ambulansların ve mahsur kalan vatandaşların yardımına il ve ilçe özel idaresi ekipleri yetişti. Sivas'ın İmranlı ilçesi Aşağıçulha köyünde yaşayan 3 vatandaş karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köye giden 112 ekipleri kar nedeniyle yolda kaldı. Ambulansın yardımına İl Özel İdare ekipleri koştu. Yol açma çalışmalarının ardından 112 ekipleri hastaların yardımına yetişti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ayaz Çınar Özcan (4), Yağız Ali Özcan ve Bera Özcan İmranlı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.