Ekoavrasya Derneği Başkanı Eren: Kazakistan, Türk yatırımcı dostlarını bekliyor - Son Dakika

Ekoavrasya Derneği Başkanı Eren: Kazakistan, Türk yatırımcı dostlarını bekliyor

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Kazakistan ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede; Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip" dedi.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Kazakistan ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede; Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip" dedi.

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Siyasi reformları gerçekleştirerek ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmeyi planlayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in "2050 Uzun Vadeli ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi" programını büyük bir başarı ile uygulamayı sürdürdüğünü belirten EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, "Cumhurbaşkanı Tokayev, "Duyan devlet/ Duyarlı devlet" sloganıyla emin adımlarla yol almaya devam ediyor. Şimdiye kadar gerek iç politikada gerekse dış politikada birçok alanda önemli çalışmalara imza atan Tokayev'in önümüzdeki süreçte Kazakistan'ın kalkınmasına ve bölgesel iş birliğine yönelik hamleler yapacağına olan inancımız sonsuzdur" dedi.

YATIRIMCILARA ÖZEL TEŞVİK SUNULUYOR

Kazakistan'ın mevcut ekonomik potansiyelinin her geçen gün daha da güçlendiğine vurgu yapan Hikmet Eren, "Kazakistan, dünyanın yatırım yapılabilecek en iyi 25'inci ülkesi olarak, yabancı yatırımcılara özel teşvik fırsatları sunmaya devam ediyor. 10 yıllık tüm vergilerden muafiyet, düşük faizli kredi imkanı, ihracat desteğinin yanı sıra altyapısı hazır arazi temini, güvenilir özel ve devlet ortaklığı gibi cazip olanakları ile yatırımcıları davet eden Kazakistan'da 2 bin 500'e ulaşan Türk şirket bulunmakta. Bu sayıyla Türkiye, Kazakistan'daki ikinci güçlü yatırımcı ülke rolüne sahip" dedi.

KORONAVİRÜSÜN VERDİĞİ EKONOMİK ZARARDAN, HIZLI TOPARLANMAYA

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) krizinden büyük ölçüde etkilenen küresel ekonominin tesirlerine karşı çok hızlı politikalar geliştiren Kazakistan'ın süreci başarı ile yönettiğini belirten Hikmet Eren, "Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Covid-10) salgını sürecinde zarar gören kişilere ve iş dünyasına yaklaşık 14 milyar dolarlık destek paketi sağlandı. 4 milyon 250 bin kişinin mali destekten faydalandığı Kazakistan'da hükümet yeni dönemle birlikte en çok zarar gören alanlar başta olmak üzere genel destek planları ve ekonomik büyümenin iyileştirilmesi yolunda kapsamlı projeler gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

ULUSAL FON SERMAYESİ 57,5 MİLYAR DOLAR

Kazakistan'daki mevcut ekonomik büyüme hızının da olumlu yönde ilerlediğini vurgulayan Hikmet Eren, "2020 yılının ilk yarısında ülke ekonomisinin yüzde 2,7 büyüdüğü Kazakistan'da, ana sermayeye yatırım yüzde 5,1 artarken, döviz rezervlerinin 30 milyar dolara, Ulusal Fon sermayesinin de 57,5 milyar dolara ulaşmış olması, geleceğe olan güveni arttırmaktadır" dedi.


Hikmet Eren, Kazakistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ekoavrasya Derneği Başkanı Eren: Kazakistan, Türk yatırımcı dostlarını bekliyor - Son Dakika Dünya

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