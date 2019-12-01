Son Dakika Haberleri: Ekol Göz Menemenspor: 2-2
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor: 2-2 - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor: 2-2

6 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Cemal Bingül (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx)BOLUSPOR: Hakan Canbazoğlu (xxx) - Hayrullah(xxx), İsmail Konuk (xxx), Burak Bekaroğlu (xxx), Ümit Kurt (xxx), Batuhan (xx) (Dk.71 Melih xx), Dodo (xxxx) Cumali (xx), Mustafa Eskihellaç (xxxx) (Dk.

Ekol Göz Menemenspor: 2-2, System.String[]

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Cemal Bingül (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx)

BOLUSPOR: Hakan Canbazoğlu (xxx) - Hayrullah(xxx), İsmail Konuk (xxx), Burak Bekaroğlu (xxx), Ümit Kurt (xxx), Batuhan (xx) (Dk.71 Melih xx), Dodo (xxxx) Cumali (xx), Mustafa Eskihellaç (xxxx) (Dk.90+1 Gökhan), Umut Gündoğan (xx) (Dk.77 Mustafa Samican xx), Poepon (xxx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx)- Semih (x) (Dk.46 Diakite x), Ali (xx), Ercan (xx), Alberk (xx), Mustafa Çeçenoğlu (xx), Murat (xx), Tayfun (xxx), Mehmet Boztepe (xx) (Dk.76 Ali Özgün x), Muhammed Ali (xx) (Dk.58 Halil İbrahim xx), Hüseyin Çolak (xx)

GOLLER: Dk. 12 Poepon, Dk. 38 Dodo (Boluspor), Dk. 5 Hüseyin, Dk. 81 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor)

SARI KARTLAR: Semih, Muhammed Ali, Mehmet Boztepe, Ali (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1'inci Lig 13'üncü hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Ekol Göz Menemenspor'la 2-2 berabere kaldı.

5'inci dakikada gelişen Ekol Göz Menemenspor atağında sağ kanattan açılan ortaya Hüseyin'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

12'nci dakikada sol kanattan Mustafa Eskihellaç'ın açtığı ortada topu alan kaleci Selmani hata yaptı. Selmani'nin topu elinden kaçırmasından faydalanan Poepon topu filelere gönderdi: 1-1.

21'inci dakikada çalımlarla ceza sahası çizgisine yaklaşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

38'inci dakikada Batuhan topu Dodo'ya verdi. Dodo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top fileleri havalandırdı: 2-1.

77'nci dakikada gelişen Boluspor kontra atağında atılan ara pasla topla buluşan Poepon kaleci ile karşı karşıya kaldı. Poepon'un şutunda top üstten dışarı çıktı.

79'uncu dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Melih'in şutu kaleciden döndü. Melih yeniden topla buluştu. Melih'in ikinci şutunu da kaleci Selmani iki hamlede kontrol etti.

81'inci dakikada ceza sahasına havadan atılan pasta Ali Özgün'ün aşırtma vuruşu kaleci Hakan'ı aşarak filelerle buluştı. 2-2


Mustafa Kemal Atatürk, Cemal Bingül, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:44 Kaynak: DHA
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