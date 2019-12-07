Son Dakika Haberleri: Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0 - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0

6 saat önce

STAT: VefaHAKEMLER: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Cemal AlpayFATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Fatih Kuruçuk, Bülent Cevahir, Arif Morkaya, Çağrı Ortakaya, Sabo, Mervan Çelik (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Darri (Dk. 64 Sosseh), Emeghara (Dk.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0, System.String[]

STAT: Vefa

HAKEMLER: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Cemal Alpay

FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Fatih Kuruçuk, Bülent Cevahir, Arif Morkaya, Çağrı Ortakaya, Sabo, Mervan Çelik (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Darri (Dk. 64 Sosseh), Emeghara (Dk. 63 Ramazan Civelek)

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan Çapar, Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Sezer Özmen, Kethevoama (Dk. 72 Otoo), Halil Çolak (Dk. 88 Anıl Taşdemir), Hodzic, Mrsic (Dk. 90+2 Cenk Güvenç)

SARI KARTLAR: Mervan Çelik (Fatih Karagümrük) - Okan Alkan, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Fatih Karagümrük, sahasında konuk ettiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.


- İstanbul
Bülent Cevahir, Koray Altınay, Mervan Çelik, Burak Şeker, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:24 Kaynak: DHA
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