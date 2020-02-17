Ekol Hastanesi Balıkesirspor 0-5 İstanbulspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor 0-5 İstanbulspor - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor 0-5 İstanbulspor

1 saat önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Hüseyin AylakEkol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Otoo ), Cenk Güvenç, Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Aly Malle (Dk. 74 Andusic), Kethevoama (Dk.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor 0-5 İstanbulspor, System.String[]

Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak


Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Otoo ), Cenk Güvenç, Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Aly Malle (Dk. 74 Andusic), Kethevoama (Dk. 80 Okan Kaplan ), Rahmi Anıl Başaran


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 73 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere (Dk. 67 Muhammed Enes Durmuş), Cajic, Diouf (Dk. 78 İbrahim Yılmaz), Melih Kabasakal


Goller: Dk. 14 Onur Ergün, Dk. 45 Diouf, Dk. 54 Issah, Dk. 62 Cajic, Dk. 89 İbrahim Yılmaz (Penaltıdan) (İstanbulspor)


Kırmızı Kart: Dk. 54 Cenk Güvenç


Sarı Kartlar: Dk. 10 Aly Malle, Dk. 14 Abdülkadir Kayalı, Dk. 52 Yusuf Şimşek (Teknik direktör), Dk. 54 Vukovic, Dk. 64 Berat Aydoğdu, Dk. 83 Okan Kaplan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 12 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)


Balıkesirspor, Cenk Güvenç, Balıkesir, Kayalı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:37 
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