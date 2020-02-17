Ekol Hastanesi Balıkesirspor 0-5 İstanbulspor

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Otoo ), Cenk Güvenç, Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Aly Malle (Dk. 74 Andusic), Kethevoama (Dk. 80 Okan Kaplan ), Rahmi Anıl Başaran
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 73 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere (Dk. 67 Muhammed Enes Durmuş), Cajic, Diouf (Dk. 78 İbrahim Yılmaz), Melih Kabasakal
Goller: Dk. 14 Onur Ergün, Dk. 45 Diouf, Dk. 54 Issah, Dk. 62 Cajic, Dk. 89 İbrahim Yılmaz (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Kırmızı Kart: Dk. 54 Cenk Güvenç
Sarı Kartlar: Dk. 10 Aly Malle, Dk. 14 Abdülkadir Kayalı, Dk. 52 Yusuf Şimşek (Teknik direktör), Dk. 54 Vukovic, Dk. 64 Berat Aydoğdu, Dk. 83 Okan Kaplan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 12 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)