Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Keçiörengücü: 2-2

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan , Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

GOLLER: Dk. 54 Aly Malle, Dk. 75 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor ), Dk. 69 Samet Akaydın, Dk. 79 Dialiba (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Hodzic, Serdar Güncü, Mrsic, Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Kone, İshak Çakmak, Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sahasında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 54'üncü dakikada Malle ve 75'inci dakikada Sezer Özmen atarken, deplasman ekibinin golleri ise 69'uncu dakikada Samet Akaydın ve 79'uncu dakikada Dialiba'dan geldi.

- Balıkesir