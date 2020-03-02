Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Keçiörengücü: 2-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Keçiörengücü: 2-2 - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Keçiörengücü: 2-2

22 dakika önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarEKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Hodzic, Mrsic (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Anıl Taşdemir (Dk. 87 Emir Dede), Serdar Güncü, Aly Malle, Kethevoama (Dk.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Keçiörengücü: 2-2, System.String[]

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Hodzic, Mrsic (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Anıl Taşdemir (Dk. 87 Emir Dede), Serdar Güncü, Aly Malle, Kethevoama (Dk. 90 Cenk Güvenç), Otoo

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Cihan Can, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Samet Akaydın, Dialiba, Burak Aydın (Dk. 82 Süleyman Olgun), Cem Ekinci (Dk. 70 Mendy), İshak Çakmak, Madinda (Dk. 73 Uğur Utlu), Kone

GOLLER: Dk. 54 Aly Malle, Dk. 75 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 69 Samet Akaydın, Dk. 79 Dialiba (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Hodzic, Serdar Güncü, Mrsic, Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Kone, İshak Çakmak, Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sahasında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 54'üncü dakikada Malle ve 75'inci dakikada Sezer Özmen atarken, deplasman ekibinin golleri ise 69'uncu dakikada Samet Akaydın ve 79'uncu dakikada Dialiba'dan geldi.


- Balıkesir
Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesirspor, Sezer Özmen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:42 Kaynak: DHA
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