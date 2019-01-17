Ekonometri Öğrencilerinden Ziyaret
1 saat önce
Atatürk Üniversitesi Ekonometri Bölümü Öğrencileri Kaymakam Ömer Coşkun'u ziyaret etti.
Atatürk Üniversitesi
Ekonometri Bölümü Öğrencileri Kaymakam Ömer Coşkun
'u ziyaret etti. Demirözü
Kaymakamı Ömer Coşkun ile Kaymakamlık
mesleği hakkında görüşerek bilgiler alan Atatürk Üniversitesi Ekonomi
Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Elif Hicran Akyüz ve Bünyamin Kavak
, Kaymakam Coşkun'un daveti üzerine geldiklerini ifade ettiler.
Sohbet havasında geçen ve kaymakamlık mesleği hakkında Kaymakam Ömer Coşkun dan bilgiler aldıktan sonra ziyaret sona erdi. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
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