Son Dakika Haberleri: Ekonometri Öğrencilerinden Ziyaret

Ekonometri Öğrencilerinden Ziyaret

1 saat önce

Atatürk Üniversitesi Ekonometri Bölümü Öğrencileri Kaymakam Ömer Coşkun'u ziyaret etti.

Ekonometri Öğrencilerinden Ziyaret, System.String[]
Atatürk Üniversitesi Ekonometri Bölümü Öğrencileri Kaymakam Ömer Coşkun'u ziyaret etti.

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun ile Kaymakamlık mesleği hakkında görüşerek bilgiler alan Atatürk Üniversitesi Ekonomi Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Elif Hicran Akyüz ve Bünyamin Kavak, Kaymakam Coşkun'un daveti üzerine geldiklerini ifade ettiler.

Sohbet havasında geçen ve kaymakamlık mesleği hakkında Kaymakam Ömer Coşkun dan bilgiler aldıktan sonra ziyaret sona erdi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Atatürk Üniversitesi, Ömer Coşkun, Güncel
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