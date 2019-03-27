Son Dakika Haberleri: “Ekonomideki nitelikli dönüşüme odaklanmalıyız”

“Ekonomideki nitelikli dönüşüme odaklanmalıyız”

1 saat önce

Türkiye'de 31 Mart'ın ardından 4,5 yıl gibi uzun bir süre seçim olmayacağını ifade eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Ekonomimizde fırsatlarla dolu yeni bir dönem başlıyor.

“Ekonomideki nitelikli dönüşüme odaklanmalıyız”, System.String[]
Türkiye'de 31 Mart'ın ardından 4,5 yıl gibi uzun bir süre seçim olmayacağını ifade eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Ekonomimizde fırsatlarla dolu yeni bir dönem başlıyor. Bu süreci iyi değerlendirerek, yapısal reformlara ve ekonomimizdeki nitelikli dönüşümü gerçekleştirmeye odaklanmalıyız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:57 

İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi
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