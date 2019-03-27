“Ekonomideki nitelikli dönüşüme odaklanmalıyız”
1 saat önce
Türkiye'de 31 Mart'ın ardından 4,5 yıl gibi uzun bir süre seçim olmayacağını ifade eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Ekonomimizde fırsatlarla dolu yeni bir dönem başlıyor.
Türkiye
'de 31 Mart'ın ardından 4,5 yıl gibi uzun bir süre seçim olmayacağını ifade eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay
, "Ekonomimizde fırsatlarla dolu yeni bir dönem başlıyor. Bu süreci iyi değerlendirerek, yapısal reformlara ve ekonomimizdeki nitelikli dönüşümü gerçekleştirmeye odaklanmalıyız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:57
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