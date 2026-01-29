Ekonomik Güven Endeksi Değişmedi

Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda değişim göstermeyerek 99,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2025'te 99,4 olan endeks, ocakta da aynı düzeyde kaldı.

Tüketici güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 yükselerek 83,7'ye çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,7 azalışla 103 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,3 yükselerek 113,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,4 azalışla 112,6'ya gerilerken inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artarak 85,7 değerini aldı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 102,6 99,9 99,6 99,7 99,4 Şubat 99,7 99,4 99,2 99,2 Mart 96,6 99,3 100,4 100,8 Nisan 96 102,8 99,3 96,5 Mayıs 98,3 104,2 98,4 96,5 Haziran 95 101,7 95,9 96,5 Temmuz 94,5 99,7 94,3 96,1 Ağustos 95,1 94,5 93,1 97,7 Eylül 95,1 95,7 95 97,7 Ekim 98 96,8 98,1 98 Kasım 97,7 95,5 97,1 99,3 Aralık 98,6 96,5 98,8 99,4

Kaynak: AA