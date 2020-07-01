Ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'da ekmeğe yüzde 33 zam - Son Dakika

Ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'da ekmeğe yüzde 33 zam

Lübnan'da ekonomik krize karşı eylemler sürerken hükümet ülkede kısmi devlet destekli ekmeğin fiyatının yarından itibaren yüzde 33 oranında artacağını duyurdu.

Lübnan'da ekonomik krize karşı eylemler sürerken hükümet ülkede kısmi devlet destekli ekmeğin fiyatının yarından itibaren yüzde 33 oranında artacağını duyurdu.

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Yerel medyaya göre, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, Bakanlar Kurulu toplantısında, 1500 lira olan 900 gramlık ekmeğin fiyatının 2000 liraya çıkarılacağını açıkladı.

Toplantıda konuşan Lübnan Başbakanı Hassan Diyab ise "birtakım insanların Lübnan'ın ekonomik olarak çökmesini istemesinden" duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Hassan "Ulusal para birimi dolar karşısında değer kaybeden ve baskı altında kalan öyle ülkeler var ki buradaki vatandaşlar siyasi farklılıklarını kenara koyup doların baskısına karşı çıktılar. Ülkelerinin para birimini desteklemek için dolar sattılar ve ulusal bağlılıklarını gösterdiler. Lübnan'da olanlar ise bunun tam tersi." dedi.

Hassan ayrıca, ülkesinin, topraklarında barındırdığı 1 milyondan fazla mültecinin yükünü taşıyamadığını ifade etti.

Öte yandan ekmeğe zam kararını protesto eden halk başkent Beyrut'ta ve Sayda'da bazı yolları trafiğe kapattı.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar dün 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem gördü.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ederken, birkaç aydan beri yükselişe geçen karaborsadaki kurda ise bugün 84 dolara denk geliyor.

Temel gıda maddelerinin çoğunlukla karaborsadaki kur odaklı ithalata dayalı olması nedeniyle alım gücünün düştüğü Lübnan'da, 15 bin Lübnan lirasından satılan dana etinin kilogramı 36 bin, koyun etinin kilogramı ise 30 binden, 50 bin liranın üzerine çıktı.

Hükümet, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 00:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'da ekmeğe yüzde 33 zam - Son Dakika

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