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Ekonomistler: Fakirliği Bitirmek İçin Ay'ı Özelleştirelim - Son Dakika

Ekonomistler: Fakirliği Bitirmek İçin Ay'ı Özelleştirelim

18.02.2022 13:44
Ekonomistler: Fakirliği Bitirmek İçin Ay'ı Özelleştirelim

Birleşik Krallık'ta yer alan ve ismini İskoç ekonomist Adam Smith'ten alan "Adam Smith Enstitüsü," Dünya'daki yoksulluğun ve fakirliğin bitmesinin yolunun Ay'ın özelleştirilmesinden geçtiğine inanıyor.

Birleşik Krallık'ta yer alan ve ismini İskoç ekonomist Adam Smith'ten alan "Adam Smith Enstitüsü," Dünya'daki yoksulluğun ve fakirliğin bitmesinin yolunun Ay'ın özelleştirilmesinden geçtiğine inanıyor.

İngiliz basınında geniş yer gören ekonomik önerileri şu:

"ÜLKELERE PAYLAŞTIRALIM"

Ay'ı parsel parsel bölelim ve parselleri Dünya ülkelerine paylaştıralım.

Ülkeler de kendi parsellerini Ay'da yatırım ya da madencilik yapacak işadamları ya da işletmelere kiralasın.

Ay'dan kazanılacak olan paralar, ülkelerin ve Dünya ekonomisinin gelişmesini sağlar.

Keza, Dünya'nın etrafında 3,000 ölü uydu ve 34,000 uzay çöpü var. Uzay kimsenin malı olmadığı için şu anda hiçbir ülke bu uzay çöpünü temizlemek için bütçe ayırmıyor. Ay'dan kazanılacak para burada da kullanılabilir.

Ne dersiniz, İngiliz ekonomistlerin önerisi çözüm olabilir mi?

UZAY ATIKLARI SORUNU: UZAY HUKUKÇUSU NAZLI CAN YAZIYOR…

"AY'DA MADEN ÇIKSA KİMİN OLACAK? ŞİRKETİN Mİ, ABD'NİN Mİ, İNSANLIĞIN MI?"

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Birleşik Krallık, Togo Cumhuriyeti, Adam Smith, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Ekonomistler: Fakirliği Bitirmek İçin Ay'ı Özelleştirelim - Son Dakika


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