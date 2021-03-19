EKPSS kursiyerlerinden Başkan Erdem'e teşekkür - Son Dakika

EKPSS kursiyerlerinden Başkan Erdem'e teşekkür

19.03.2021 12:12
EKPSS kursiyerlerinden Başkan Erdem'e teşekkür, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin geçen yıl düzenlediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Kursu'na katılarak memur olmaya hak kazanan kursiyerler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Nilüfer Belediyesi'nin geçen yıl düzenlediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Kursu'na katılarak memur olmaya hak kazanan kursiyerler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.

Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin düzenlediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kursu'na katılan ve sınavı kazanarak memur olmaya hak kazanan Muhammet Terzi ve Samet Halisdemir, Başkan Turgay Erdem'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Geçen yıl Nilüfer Belediyesi'nin internet sitesinde yayınladığı ilanı görerek EKPSS kursuna kayıt olduklarını, kurs öğretmenlerinin desteği ve düzenli çalışmaları sonunda da sınavda başarılı olduklarını ifade eden Muhammet Terzi ve Samet Halisdemir, Nilüfer Belediyesi'ne ve Başkan Turgay Erdem'e kendilerine sunulan ücretsiz kurs imkanı için teşekkür ettiler. Başkan Turgay Erdem ile mutluluğunu paylaşan Muhammet Terzi, "Bizler gibi engellilerin kamuya ve sosyal hayata kazandırılması ailemiz ve yakın çevremiz için de çok önemli. Yakında kesin atama sonuçlarının açıklanmasıyla ben ve arkadaşım İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayacağız. Hayatlarımızda büyük bir değişim ve gelişim sağlamamıza imkan veren Nilüfer Belediyesi ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İmtihanda gösterdikleri başarı sebebiyle ikiliyi tebrik eden Başkan Turgay Erdem de, "Engelli vatandaşlarımızın iş bulma hususundaki sıkıntılarını biliyoruz. Kamu kurumları ve özel sektörde engelli kadroları bulunmasına rağmen, bu sayıların yeterli olmadığını, hatta maalesef pek çok iş yerinde bu kadroların boş bırakıldığını görüyoruz. Yasaların uygulanması için denetim yapılmalı. Engellilerin topluma sunacağı katkılar çok önemli. Sizlerin iş ve sosyal hayatta var olması için Nilüfer Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sunmakta kararlıyız" dedi. - BURSA

EKPSS kursiyerlerinden Başkan Erdem'e teşekkür
EKPSS kursiyerlerinden Başkan Erdem'e teşekkür

Milli Eğitim Müdürlüğü, Turgay Erdem, Engelli, Nilüfer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EKPSS kursiyerlerinden Başkan Erdem'e teşekkür - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı
Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak         
12:28
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik         
12:03
Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu         
11:50
İki bakan 60 hanenin küle döndüğü Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu! Şikayetleri tek tek not ettiler İki bakan 60 hanenin küle döndüğü Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu! Şikayetleri tek tek not ettiler         
11:43
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi         
11:06
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış         
10:04
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 12:42:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EKPSS kursiyerlerinden Başkan Erdem'e teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei