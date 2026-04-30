Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü duruşmasında ‘söz hakkı' konusu nedeniyle gerginlik yaşandı

30.04.2026 13:14
 ‘ Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 30. oturumunda, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmesini istedi. Mahkeme başkanının söz hakkı verilmeyeceğini ifade etmesi üzerine duruşmada gerginlik yaşandı. Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanına "Bu dava bu şekilde yürümez, başka bir motivasyon ile mi buradasınız sayın başkan? Sizin 15 dakika olsa Ekrem İmamoğlu'nu dinlemekten kaçınmanız kamuoyu nezdinde size zarar verir" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı ise duruşmada sesini yükselten Ekrem İmamoğlu'na "Ekrem Bey bu şekilde bağırmaya devam ederseniz salondan çıkaracağız. Size özel bir ayrımcılık yapmamıza gerek yok" dedi.

"Bağırmaya devam ederseniz salondan çıkaracağız"

Ekrem İmamoğlu'nun söz hakkı istemesi üzerine mahkeme başkanı "Kimseye ayrıcalık tanımayacağız böyle. Buranın bir düzeni var. Daha önce söz hakkı verilmesi konusunda avukatlarımız da taleplerini dile getirdiler, aynı hususu dile getirdik. Ekrem Bey size özel bir ayrımcılık yapmamıza gerek yok" dedi. Ekrem İmamoğlu bunun üzerine "İddianame zaten ayrıcalığı yapmış" diyerek sesini yükseltti. Mahkeme başkanı ise "Ekrem Bey bu şekilde bağırmaya devam ederseniz salondan çıkaracağız" dedi.

Başkan: "Bu üslupla devam ederseniz salondan dışarı alacağım sizi"

İmamoğlu "Bu dava bu şekilde yürümez başka bir motivasyon ile mi buradasınız sayın başkan. Ben burada yaşanan duyguları size aktarmak ile yükümlüyüm" dedi. Mahkeme başkanı ise "Talebinizi dile getirdiniz biz bunu uygun görmedik. Her seferinde ayrıca söz hakkı verilmeyeceğini söyledim" dedi. Ekrem İmamoğlu "Sizin 15 dakika olsa Ekrem İmamoğlu'nu dinlemekten kaçınmanız kamuoyu nezdinde size zarar verir" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı "Şimdi şunu yapıyorsunuz, kimse konuşmayacak ben konuşacağım. Ekrem Bey bu üslupla devam ederseniz salondan dışarı alacağım sizi" dedi. İmamoğlu'nun "kimi" demesi üzerine mahkeme başkanı "Sizi" şeklinde cevap verdi.

Başkan: "Biz burada neden istisna yapacağız"

Başkan devamında "Sizin burada bir sanık sıfatınız var. Sizin bu kadar diyaloğa bile girememeniz lazım. Uyarıyorum devam ediyorsunuz. Bu diyalog bu şekilde devam edemez. Söz hakkı vermek konusunda kimseye bir sınırlama yapmıyorum. Şu an mevcut bir uygulamaya karar verdik. Biz burada neden istisna yapacağız?" dedi.

Ekrem İmamoğlu: "Kararınızı değiştirmeniz umuyorum"

Ekrem İmamoğlu ise "Burada 90'a yakın insan tutsak. Bu iddianameye göre Ekrem İmamoğlu'nun kendi adına konuşmayacağını, buradaki insanlar adına konuşacağını biliyorsunuz. Bugün alacağınız karara katkı sunacak İmamoğlu'nun size beyan edeceği 15 dakikalık bir duygu, insan haklarına da katkı sunacaktır. Bugün vereceğiniz bu karar sizinle gelir, eksik olur. Ne için katkı sunacağım biliyor musunuz? Millet için. Kararınızı değiştirmeniz umuyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma avukat beyanları ile sürüyor.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

13:54
13:48
13:26
12:47
12:42
12:08
