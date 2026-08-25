Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu Savunma Yaptı
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında savunma yaptı. Cumhuriyet Savcısı, elden teslim edilen 1 milyon Euro'nun kaynağını sordu. Hasan İmamoğlu ise "Muhasebe kaydı vardır" dedi. Savcı, kaynağı belirsiz parayla ilgili suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında Ekrem İmamoğlu’nun babası tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadesine atıfla elden teslim edilen 1 milyon Euro'yu sordu. Hasan İmamoğlu, "Muhakkak muhasebe kaydı vardır" dedi. Bunun üzerine duruşma savcısı, kaynağı belli olmayan parayla ilgili Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekrem İmamoğlu › Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu Savunma Yaptı - Son Dakika
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