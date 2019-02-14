Son Dakika Haberleri: Eksi 10 Derecede Merve Özbey Rüzgarı

Eksi 10 Derecede Merve Özbey Rüzgarı

20 dakika önce

Bursa Uludağ'da 11 gündür devam eden kış festivali gündüz ünlü Dj Doğuş Çabakçor'la, gecede ise Merve Özbey'le final yaptı.

Eksi 10 Derecede Merve Özbey Rüzgarı, System.String[]
Bursa Uludağ'da 11 gündür devam eden kış festivali gündüz ünlü Dj Doğuş Çabakçor'la, gecede ise Merve Özbey'le final yaptı. Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Whitefest, on birinci ve son gününde Merve Özbey'in muhteşem performansına ev sahipliği yaptı. Programına sevilen parçalarından "Vurur Yüze İfadesi" ile başlayan şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenleri güçlü sesiyle büyüledi. Söylediği şarkılarla tempolu bir sahneye imza atan Özbey, konserin sonuna doğru ise slow parçaları ile duygusal rüzgarlar estirdi. Işıltılı sahne kıyafeti ile de göz kamaştıran başarılı şarkıcı, programını "Vicdanın Affetsin" şarkısı ile noktaladı. 3 Şubat'ta Berkay konseriyle kapılarını ziyaretçilerine açan festival, 11 gün boyunca yaklaşık on iki bine aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

(Hakan Gönül/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

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